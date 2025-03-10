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「祖父母騙局」狂詐46州逾2100萬元 聯邦起訴25名加國人

編譯莊瑞萌／即時報導
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「祖父母騙局」嫌犯透過電話假裝被害者的孫子，讓受害者信以為真而交出金錢。是意圖，非新聞當事人。（pexels/Life Of Pix）
「祖父母騙局」嫌犯透過電話假裝被害者的孫子，讓受害者信以為真而交出金錢。是意圖，非新聞當事人。（pexels/Life Of Pix）

佛蒙特州聯邦檢察官表示，已經起訴25位涉嫌詐騙老人家的加拿大人，嫌犯主要是透過假裝被害者的孫子，透過電話讓受害者信以為真而交出金錢，詐騙金額約2100萬元。

據華盛頓郵報(Washington Post)報導，佛蒙特州聯邦檢察官辦公室聲明指出，25名被告當中，已有23人於4日在加拿大被捕，他們涉嫌參與一起遍及美國46個州、涉及金額高達2100萬元的「祖父母騙局」(grandparent scam)。起訴書指出，被告從2021年夏季到2024年6月涉嫌欺騙受害者，通常聲稱他們孫輩的親人，因發生車禍而遭警方逮捕而急需保釋金，因此從受害者身上詐騙金錢。

檢方指控被告涉嫌共謀以「實質上虛假且欺騙性的藉口、陳述與承諾」，詐騙受害人並違反美國電信詐欺相關法律。

起訴書指出，設在蒙特婁及其周邊地區的電話詐騙中心通常會鎖定年長者，冒充是受害者遭逮捕的親戚進行詐騙。詐騙集團還會向受害者謊稱案件受到「封口令」(gag order)限制，要求不得向他人透露親戚被捕的消息，隨後再將電話轉給另一名自稱是受害者親戚律師的人。

如果受害者同意支付現金，冒充保釋代理人的人會前往受害者家中收取現金，再透過金融交易將款項匯往加拿大，過程中通常使用加密貨幣以隱匿金源。檢方表示，有時候共犯會透過叫車軟體或將款項寄往美國境內的空屋，以降低被攔截的風險，進而取走受害者寄送的款項。

目前尚不清楚每名受害者個別遭詐騙的金額。不過，在部分案件中，詐騙者會告訴受害者，保釋金已提高以誘騙受害者支付更多款項，詐騙集團成員還將給予大量資金的受害者稱之為「大戶」(whale)。

檢方指出，2024年6月執法人員搜查加拿大境內多處詐騙電話中心時，當場發現其中20名被告正在向住在維吉尼亞州的年長受害者撥打電話。

為了讓詐騙電話更真實可信，被告會使用網路電話，將來電號碼偽裝成美國國內撥出。此外，起訴書還提到，被告掌握了許多美國年長者的個人資料，包括姓名、年齡、聯絡方式以及家庭收入。

鎖定年長者的詐騙問題，在美國乃至全球已長期存在，犯罪集團甚至開始使用人工智慧技術，模仿受害者家人的聲音，以說服受害者交出金錢。

加拿大 詐騙集團 佛蒙特州

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