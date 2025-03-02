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猶他州父子登山迷路 靠「撿到的背包」撐到救援抵達

編譯陳韻涵／即時報導
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猶他州一名人妻2月23日晚間7時20分打電話報案，稱她的丈夫和12歲的兒子前往猶他州紅崖步道登山，她依照約定時間前往接駁地點卻遲遲不見人影，令她憂心忡忡。

有線電視新聞網(CNN)報導，猶他州南部的紅崖擁有壯闊沙丘、窄縫峽谷和砂岩懸崖，崎嶇地形和惡劣天氣讓冒險者躍躍欲試，卻也讓經驗豐富的徒步登山客望而卻步。

華盛頓郡警長辦公室搜救隊志工隊隊長保羅(Jacob Paul)表示，搜救隊接獲報案後隨即派出20人的兩組隊伍分頭搜尋失蹤這對父子，並派出私人醫療運輸直升機協尋，卻未立刻找到失蹤者。

搜救隊員根據報案女子描述的丈夫靴子鞋印，在步道上找到類似腳印和另一組較小的足跡；眾人尋跡搜索逾三小時，終於聽到回應，卻發現夜幕讓他們無法確定這對父子的位置。

當晚天氣寒冷，這對父子迷路且受困一處岩壁狹窄的突出位置，所幸他們發現前人遺落的背包，裡面裝了救難毯、水、零食、一個小帳篷等物品。

獲救後要求匿名的這名父親表示，他在這條「經典路線」健行過很多次，以往都利用指南針來找路，而他此次因為帶兒子一起走，遂用全球定位系統(GPS)應用程式向妻子報告路徑，並與妻子約定當天下午2時在附近的公園碰面。

這對父子23日上午10時出發，原定3、4小時的健行卻變成20多小時的迷途折騰；該名父親表示，他回程時決定用手機上的GPS應用程式找路，結果軌跡圖把他們帶往另一側最崎嶇的路線，終至受困岩壁。

他們耗盡了手機電力，「在我們試圖尋找棲身之處時，發現了這個背包，讓我們得以度過難熬的夜晚」。

這名父親表示，「面對可怕情況不能驚慌失措，12歲兒子處理得當，靜候救援到達，他很勇敢。」

這名父親說，兒子已克服恐懼，但下次就算只是短程健行，也會帶上帳篷及其他應急物資。

保羅表示，這個背包是另一名青少年登山客遺留的物品，他在同一地點附近迷路，約一個多月前獲救。

保羅說：「我不能斷言那個背包裡的物資救了這對父子，但他們獲救前，已在岩壁上等候至少13個小時；若沒有那個背包，他們肯定會出現重感冒相關症狀，而急救物資讓他們避免受到任何形式的傷害。」

猶他州

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