我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世上航管最嚴區爆空難 1張圖看華府墜機地點

華府2機相撞至少18死 失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

用胰島素殺夫 西維州藥劑師罪成 最高可判終身監禁

記者張聲肇／綜合報導
西維吉尼亞州已因詐騙200萬元坐牢的藥劑師娜塔莉‧考克然，用胰島素毒殺丈夫的一級謀殺罪名成立。(取自洛麗郡警局官網)
西維吉尼亞州已因詐騙200萬元坐牢的藥劑師娜塔莉‧考克然，用胰島素毒殺丈夫的一級謀殺罪名成立。(取自洛麗郡警局官網)

西維吉尼亞州洛麗郡( Raleigh)聯邦巡迴法院29日宣判，已因詐騙200萬元坐牢的藥劑師娜塔莉‧考克然(Natalie Cochran)用胰島素毒殺丈夫的一級謀殺罪名成立，最高可判終身監禁。

法院陪審團接下來要決定 ，考克然坐牢15年後，是否准予假釋。

她的丈夫麥可‧考克然(Michael Cochran)2019年2月死亡，得年38歲，檢方起訴她的原因是她用胰島素慢性毒殺丈夫，不讓他發現自己從2017年到2019年間，在操作200萬元的龐氏騙局。

根據麥可死亡的訃聞，遵照死者遺願，不舉行喪禮，也不讓人探視遺體。下葬時，只有少數家人在場。

2019年8月，警方證實對麥可猝死展開調查。2020年9月，地方新聞台報導，法官下令開棺驗屍。

檢方於2021年11月19日以一級謀殺罪起訴娜塔莉，但為了讓生理罪證專家厄比(Paul Urbie)有機會重新開棺驗屍，深入化驗體內胰島素成分，一度撤告。厄比化驗出麥可體內確有非處方藥胰島素的成分，斷定死於他殺。

2021年3月，娜塔莉被法院判處11年有期徒刑，罪證是謊稱承包政府的專案，經營兩家公司經營得很好，藉此誘騙投資人入彀，騙了200萬元，買了一輛1965年的謝爾比眼鏡蛇(Shelby Cobra)經典跑車、兩間房子和珠寶。

近年來，美國不乏毒殺配偶的案子，去年10月，北卡州某女因毒殺男友，被法院判處坐牢25年。2023年，明尼蘇達州妙佑醫療國際前住院醫生因在8月毒死32歲的妻子，遭檢方起訴。

2023年5月，一名兒童讀物女作家在猶他州家裡，用足以致命的芬太尼毒死丈夫，也遭檢方起訴。同年3月，警方說科羅拉多州一牙醫在太太的飲料裡暗撒砒霜和氰化物，毒死老婆後，被警方以一級謀殺罪嫌逮捕。

西維吉尼亞州 猶他州 投資

上一則

四和八年級生閱讀能力持續退步 數學進步少 成績兩極化

下一則

著作權局：AI作品若有足夠人類創意 也可申請版權

延伸閱讀

用胰島素殺夫 西維州藥劑師罪成最高終身監禁

用胰島素殺夫 西維州藥劑師罪成最高終身監禁
凜冬將至還是持續強健？蘋果本周將公布財報 市場看法不一

凜冬將至還是持續強健？蘋果本周將公布財報 市場看法不一
華府寒冬街頭 他們為遊民送上溫暖與希望

華府寒冬街頭 他們為遊民送上溫暖與希望
田州華裔男就讀大學時60刀捅死女友 被判終身監禁不得假釋

田州華裔男就讀大學時60刀捅死女友 被判終身監禁不得假釋

熱門新聞

報稅季節今天開始。

報稅季節今天開始 WSJ提醒今年報稅重大改變

2025-01-27 10:10
52歲德州男子密契爾20年來按時繳房貸、避免拖欠信用卡帳單，終於達成信用評分850滿分的目標。(美聯社)

德州男花20年達標 信用評分850滿分

2025-01-21 01:13

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

2025-01-30 00:15
移民及海關執法局（ICE）的執法過程。示意圖。美聯社

ICE波城執法 逮捕8人過程全都錄

2025-01-23 14:53
伊州目前約有90多萬居民持有白卡擴大計畫的福利。(伊州醫療照顧及家庭服務廳)

擴大醫療補助恐取消 19到64歲的白卡岌岌可危

2025-01-29 10:45
聯邦執法人員掃蕩加州月子中心、打擊生育旅遊的檔案照。（美聯社）

助逾百中國孕婦來美生「美國公民」加州華女判刑41個月

2025-01-28 14:56

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級

3月恐有大事？危險名單曝光 他預言：世紀災難級