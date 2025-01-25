曾迫害囚犯謊稱難民 波士尼亞男入籍美後身分曝光判65月

現年52歲的姆恩季奇，1992年在波士尼亞切萊比奇戰俘營擔任獄警主管的影像。他捏造難民身分，獲得美國庇護居留並最終歸化入籍；身分暴露後，22日在波士頓聯邦法院被判監65個月。(美聯社)

一名來自波士尼亞的男子聲稱自己是戰爭難民，獲得美國庇護 居留並最終歸化入籍，然而他其實卻是波士尼亞戰俘營的獄警主管，參與迫害塞爾維亞囚犯；身分暴露後，22日在波士頓 聯邦法院被判監65個月。

現年52歲的姆恩季奇(Kemal Mrndzic)去年10月被控參與及掩飾30年前，在波士尼亞切萊比奇戰俘營(Celebici prison camp)迫害塞爾維亞囚犯的罪行，波士頓聯邦法院陪審團裁定他罪名成立，22日舉行量刑聆訊。

法院文件指出，1990年代波士尼亞戰爭期間，姆恩季奇是切萊比奇戰俘營的警衛主管，曾有21名囚犯指認他是「營地裡最臭名昭著的獄警之一，人人皆知他虐待囚犯。」

姆恩季奇在戰爭結束後越過邊境 進入克羅埃西亞(Croatia)，然後以捏造的故事向美國申請難民庇護，離開波士尼亞。在難民申請時，謊稱自己被塞爾維亞軍隊俘虜及虐待，若返回家園，安全堪憂。獲准到美國後，2009年歸化入籍，一直在波士頓郊區斯旺普斯科特(Swampscott)居住。

聯邦檢察官富利(Leah B. Foley)指姆恩季奇申請難民資格時，向聯邦工作人員作出虛假陳述，隱瞞及掩飾在戰俘營的角色，以欺詐手段獲准居留、取得社會安全卡，歸化入籍及領得護照。而被告種種做法，都是為了逃避對迫害「無數受害者」的責任追究。

富利又說，今次判決加強當局決心，確保必須找出、揭露及起訴負有戰爭罪行及侵犯人權的人，也說明絕不允許讓美國成為逃避法律制裁者的避難所。

法官最終判處姆恩季奇監禁65個月，之後還要接受三年監督。富利指出，當局還會努力撤銷他透過欺詐獲得的公民身份。

姆恩季奇的辯護律師凱利(Brendan Kelley)，拒絕對判決結果置評。