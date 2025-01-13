網路約會詐騙暴增…去年削走10億 兩黨議員聯手遏亂象

有些人在約會網站中遇到詐騙分子，失去畢生積蓄。(美聯社)

網路約會(online dating)詐騙手段得手金額逐年增加，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)統計去年共有6萬4000名民眾上當，合計損失10億元，較四年之前翻了一倍。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，兩黨國會議員聯手在眾院 提案，希望從根源遏止亂象。

報導指出，66歲單身女子「蘇」(Sue)匿名受訪時說，她攢下200萬退休 存款打算環遊世界，但希望能有男伴一起完成夢想。她說，在約會網站Match.com很快認識一名自稱在英國從事私人創投的男子、其實是個騙子，照片使用的是網路盜圖。網路戀情持續數周，他便以執業證照需要更新為由開口借錢4萬元，後來又用一連串花言巧語、謊言以及精神虐待，把她退休儲蓄通通騙光。

民主黨科羅拉多州聯邦眾議員 彼得森(Brittany Pettersen)說，約半數網路約會詐騙受害者是在交友網站被騙，因此科技平台應該加強把關，善盡保護用戶之責。彼得森提議獲得共和黨加州聯邦眾議員瓦拉道(David Valadao)支持，兩人共同推出「網路約會安全法案」(Online Dating Safety Act)，要求包括Match.com在內等約會應用程式必須通報用戶已經被詐騙帳號接觸過。

提案雖然在眾院表決通過，卻沒趕上在參議院交付投票，因此下屆國會將再接再厲。

瓦拉道說，不管民眾自認對於社會上發生的狀況有多了解，不法份子還是道高一尺魔高一丈，總有辦法能夠矇騙許多人，「我們真的必須趕在前面才行」。

「蘇」受訪時說，如果約會網站能夠發出通知，讓她知道談戀愛對象其實是詐騙分子，就不會失去畢生積蓄。

Match.com母公司Match Group發表聲明說，已經對用戶推出詐騙警示通知，將與參議員合作推動法案。