別驚慌付款…PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

PayPal轉帳平台被詐騙集團利用，每年都有數百萬人收到假信件。(路透)

由於PayPal轉帳平台允許用戶發送帳單及發票，不肖分子和詐騙集團 經常利用此功能傳送模稜兩可的付款請求來詐財，且因為確實是透過該平台送出，信中的品牌標誌、格式使得收件人更難辨真假。每年都有數百萬人收到這種假信件，而知名電台主持人科曼多(Kim Komando)便在每日郵報(Dailymail)撰文列出下列預防措施，能讓您免於上當。

科曼多指出若出現以下幾點，那麼便十分可疑：首先發票上可能會寫一些模糊的內容，例如「技術錯誤而未及時付款」、「購買付款延遲」、「技術服務付款延遲」，或提及您從未註冊過的訂閱。接著語氣通常很緊急，詐騙集團喜歡使用「需要立即採取行動」等短語來迫使收件人迅速反應。

最後真正的陷阱便是附上一行聲稱是客服的假電話號碼，撥打過後對方可能會要求您提供登入詳細資訊，或付款卡片資訊以「解決問題」；某些情況下他們甚至會在您的裝置上安裝惡意軟體，在後台竊取密碼和財務詳細資料。

若購買未經用戶授權，PayPal不會寄送發票。因此自保的第一件事是查看寄件者的電郵地址及交易紀錄，如果不是認識的公司或個人，則很可能是騙局。有些郵件的收件處還會列出一大串其他收件人，這也是一個明顯的危險訊號，表示是詐騙集團批量傳送的假郵件。不要撥打內附的任何電話號碼，應去官網查詢客服號碼。有時對方也會更改顯示來電的電話號碼，假冒為公司的客服電話號碼，但如按連結撥打過去，可能即是誤入詐騙陷阱的第一步。

確定發票是詐騙郵件後，最好向PayPal報告，以防其他用戶受騙；最簡單的辦法是把該封郵件轉寄至[email protected]讓PayPal安全團隊調查。除了辨認假郵件，用戶最好也設定兩步驟驗證，可以使用身份驗證器應用程式、簡訊形式來接收驗證代碼。

科曼多的丈夫巴里(Barry)便收到這類郵件，裡頭斗大地寫著「提醒：您還有一個付款請求」，巴里起初還懷疑自己是否不小心誤點了某些東西，因為發票看起來沒問題。但隨著發票不斷寄來，他感覺知道有些事情不對勁。這種堅持正是詐騙集團所指望的：讓你驚慌並付款。