別驚慌付款…PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招
由於PayPal轉帳平台允許用戶發送帳單及發票，不肖分子和詐騙集團經常利用此功能傳送模稜兩可的付款請求來詐財，且因為確實是透過該平台送出，信中的品牌標誌、格式使得收件人更難辨真假。每年都有數百萬人收到這種假信件，而知名電台主持人科曼多(Kim Komando)便在每日郵報(Dailymail)撰文列出下列預防措施，能讓您免於上當。
科曼多指出若出現以下幾點，那麼便十分可疑：首先發票上可能會寫一些模糊的內容，例如「技術錯誤而未及時付款」、「購買付款延遲」、「技術服務付款延遲」，或提及您從未註冊過的訂閱。接著語氣通常很緊急，詐騙集團喜歡使用「需要立即採取行動」等短語來迫使收件人迅速反應。
最後真正的陷阱便是附上一行聲稱是客服的假電話號碼，撥打過後對方可能會要求您提供登入詳細資訊，或付款卡片資訊以「解決問題」；某些情況下他們甚至會在您的裝置上安裝惡意軟體，在後台竊取密碼和財務詳細資料。
若購買未經用戶授權，PayPal不會寄送發票。因此自保的第一件事是查看寄件者的電郵地址及交易紀錄，如果不是認識的公司或個人，則很可能是騙局。有些郵件的收件處還會列出一大串其他收件人，這也是一個明顯的危險訊號，表示是詐騙集團批量傳送的假郵件。不要撥打內附的任何電話號碼，應去官網查詢客服號碼。有時對方也會更改顯示來電的電話號碼，假冒為公司的客服電話號碼，但如按連結撥打過去，可能即是誤入詐騙陷阱的第一步。
確定發票是詐騙郵件後，最好向PayPal報告，以防其他用戶受騙；最簡單的辦法是把該封郵件轉寄至[email protected]讓PayPal安全團隊調查。除了辨認假郵件，用戶最好也設定兩步驟驗證，可以使用身份驗證器應用程式、簡訊形式來接收驗證代碼。
科曼多的丈夫巴里(Barry)便收到這類郵件，裡頭斗大地寫著「提醒：您還有一個付款請求」，巴里起初還懷疑自己是否不小心誤點了某些東西，因為發票看起來沒問題。但隨著發票不斷寄來，他感覺知道有些事情不對勁。這種堅持正是詐騙集團所指望的：讓你驚慌並付款。
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