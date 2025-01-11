加州保險廳長：受災戶別急簽任何保險文件 以免受騙

加州洛杉磯的林火肆虐，圖為美國商業銀行的提款機被焚燒變形。(美聯社)

加州保險 廳長萊拉(Ricardo Lara)10日呼籲洛杉磯地區山火 受災戶，不要急於簽署任何保險文件，免得受騙。

7日開始肆虐加州南部的山火已延燒3.5萬英畝，迫使成千上萬人緊急疏散，逾萬座建築遭焚毀，並造成至少十人死亡。

萊拉接受ABC7電視台訪問時說，最重要的是注意安全，遠離災難現場，不要急著做出任何決定。公設損失評估員(public adjuster)要災民簽署任何文件，會讓他們有三天「冷靜期」，這是法律規定。

他說，很不幸，加州歷次火災過後，總會有從別州過來的災情評估員跟災民說，「我們可以補償你70%的損失，事實上，你的保單也許寫著，你明明就可以得到100%。」他奉勸災民，在緊張、傷痛之餘，慎莫上當、受騙。

他說，受災戶可先打電話到保險廳，查核評估員的證照號碼，要簽字之前，也要打電話給保險公司。「請大家務必打電話到本廳來，不要在壓力下簽任何東西。一定要提防詐騙……我們會在整個過程幫助各位。」

萊拉說，加州保險廳的電話接線員就可直接回答受災戶的問題，號碼是1-800-927-4357，也可上網站insurance.ca.gov查詢最新消息。

萊拉表示，「很重要的是，你知道有人站在你這一邊。在這緊張、社會痛創的時刻，本廳會堅決替你爭取最大利益。」此刻，最重要的文件是房屋保險的保單，不論是原本或複印本。

萊拉又提醒，「你也需記下最近額外的生活開支，保單裡的限制條文，將額外開支逐條記錄下來。也要把你和保險公司以及評估員對話的內容，做成檔案。」