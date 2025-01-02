FBI維州查獲史上最大批爆炸物 「誰的命都不重要」極端主義男被捕

聯調局在維州史帕福特家中搜出的土製管狀炸彈爆裂裝置。(聯調局)

聯邦調查局(FBI)調查人員近日破獲該局史上規模最大的已組裝完成爆炸物裝置，一名維吉尼亞州 男子住家被探員發現大批自製爆炸物品，某些裝置上加註「危險」(lethal)字樣。

FBI在維州男子史帕福特家中查獲超過150件自製爆炸物，為該局史上查獲最大規模的土製炸彈案。(聯調局)

根據法院紀錄，史帕福特(Brad Spafford)去年12月17日在維州 諾福克(Norfolk)西北部約29哩的史密斯菲德(Smithfield)一座農場被捕後收押，遭到起訴罪名包括非法持有未登記的短管步槍。

聯邦調查局探員除了找到步槍，還同時在史帕福特家中查獲150多個類似土製管狀炸彈(pipe bombs)的爆裂裝置。絕大多數爆裂物裝置存放在車庫裡，探員還找到組裝爆炸物的工具、自製導火線與塑膠管等炸彈製作材料。

探員在一間臥室裡又找到多個放在背包裡的土製炸彈。檢方指出，背包上寫著「誰的命都不重要」(#nolivesmatter)。

新澤西州 國土安全和防備辦公室(New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness)指出，「誰的命都不重要」(No Lives Matter)是極端主義理念，鼓吹大規模屠殺、倡導犯罪活動與鎖定目標攻擊，長期以來策動支持者自殘或虐待動作。

根據收押備忘錄，史帕福特家裡還住著兩名幼童。

根據法院紀錄，史帕福特向調查人員供稱，冰箱冷凍庫裡放著一罐非常不穩定的爆裂物，一旦溫度出現微小變化就可能爆炸。調查人員拍攝的現場照片顯示，罐上標註「危險」(Dangerous)、「不要碰觸」(Do Not Touch)字樣，旁邊則放著冷凍食品Hot Pockets與其他食物。

檢方指出，史帕福特拿總統肖像做為練習攻擊目標，透露支持政治暗殺的意圖，日前在維州當地一座狙擊步槍(sniper rifle)射擊場申請證照。

官員說，調查人員去年接獲線報之後便對史帕福特展開調查。根據法院紀錄，報案者指出，史帕福特在家裡製作爆裂物時炸傷手掌，家中還存放大量武器與土製炸彈。