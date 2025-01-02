我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區夜總會外大規模槍擊 至少10人受傷

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

FBI維州查獲史上最大批爆炸物 「誰的命都不重要」極端主義男被捕

記者顏伶如／綜合報導
聯調局在維州史帕福特家中搜出的土製管狀炸彈爆裂裝置。(聯調局)
聯調局在維州史帕福特家中搜出的土製管狀炸彈爆裂裝置。(聯調局)

聯邦調查局(FBI)調查人員近日破獲該局史上規模最大的已組裝完成爆炸物裝置，一名維吉尼亞州男子住家被探員發現大批自製爆炸物品，某些裝置上加註「危險」(lethal)字樣。

FBI在維州男子史帕福特家中查獲超過150件自製爆炸物，為該局史上查獲最大規模的...
FBI在維州男子史帕福特家中查獲超過150件自製爆炸物，為該局史上查獲最大規模的土製炸彈案。(聯調局)

根據法院紀錄，史帕福特(Brad Spafford)去年12月17日在維州諾福克(Norfolk)西北部約29哩的史密斯菲德(Smithfield)一座農場被捕後收押，遭到起訴罪名包括非法持有未登記的短管步槍。

聯邦調查局探員除了找到步槍，還同時在史帕福特家中查獲150多個類似土製管狀炸彈(pipe bombs)的爆裂裝置。絕大多數爆裂物裝置存放在車庫裡，探員還找到組裝爆炸物的工具、自製導火線與塑膠管等炸彈製作材料。

探員在一間臥室裡又找到多個放在背包裡的土製炸彈。檢方指出，背包上寫著「誰的命都不重要」(#nolivesmatter)。

新澤西州國土安全和防備辦公室(New Jersey Office of Homeland Security and Preparedness)指出，「誰的命都不重要」(No Lives Matter)是極端主義理念，鼓吹大規模屠殺、倡導犯罪活動與鎖定目標攻擊，長期以來策動支持者自殘或虐待動作。

根據收押備忘錄，史帕福特家裡還住著兩名幼童。

根據法院紀錄，史帕福特向調查人員供稱，冰箱冷凍庫裡放著一罐非常不穩定的爆裂物，一旦溫度出現微小變化就可能爆炸。調查人員拍攝的現場照片顯示，罐上標註「危險」(Dangerous)、「不要碰觸」(Do Not Touch)字樣，旁邊則放著冷凍食品Hot Pockets與其他食物。

檢方指出，史帕福特拿總統肖像做為練習攻擊目標，透露支持政治暗殺的意圖，日前在維州當地一座狙擊步槍(sniper rifle)射擊場申請證照。

官員說，調查人員去年接獲線報之後便對史帕福特展開調查。根據法院紀錄，報案者指出，史帕福特在家裡製作爆裂物時炸傷手掌，家中還存放大量武器與土製炸彈。

維州 新澤西州 維吉尼亞州

上一則

前一天才在機上鬧事 加國男又在邁阿密機場打人 被控3罪

下一則

婚變？財務問題？喬州法官任職最後1天在法庭舉槍自盡

延伸閱讀

紐奧良攻擊事件傷亡增加 至少15死35傷 Sugar Bowl宣布延期一天

紐奧良攻擊事件傷亡增加 至少15死35傷 Sugar Bowl宣布延期一天
紐奧良皮卡車新年惡意撞人群 FBI指非「孤狼犯罪」

紐奧良皮卡車新年惡意撞人群 FBI指非「孤狼犯罪」
紐奧良卡車撞人群至少10死35傷 FBI按「恐襲」調查

紐奧良卡車撞人群至少10死35傷 FBI按「恐襲」調查
逾150個管狀炸彈 FBI破獲史上最大批完工爆炸裝置 嫌自曝1天製50發彈藥

逾150個管狀炸彈 FBI破獲史上最大批完工爆炸裝置 嫌自曝1天製50發彈藥

熱門新聞

世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。（美聯社）

低收入族群信用評分因疫情意外拉高 如今面臨殘酷事實

2024-12-25 11:27

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由