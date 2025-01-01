紐奧良攻擊案嫌犯離婚兩次 曾拍片計畫要殺害家人

路易斯安那州紐奧良1日發生一名駕駛開著皮卡車高速衝撞人群事件，造成至少15死35傷。(路透)

路易斯安那州紐奧良法國區的波旁街，1日發生一名駕駛開著皮卡車高速衝撞人群事件，造成至少15死35傷。當局證實，42歲嫌犯並非孤狼犯罪，並在他犯案的皮卡車內發現伊斯蘭國（IS）旗幟，美國聯邦調查局（FBI ）正朝「恐怖主義行為 」進行調查。最新消息進一步揭露，嫌犯曾拍影片提到計畫殺害家人，和做過與加入IS相關的夢。

FBI已確認嫌犯是42歲德州退伍軍人賈巴（Shamsud-Din Jabbar），2007至2020年間曾在美國陸軍服役，同時擔任現役和後備職務。

CNN報導，調查人員指出，賈巴在事發前錄製一系列夜間駕車影片。影片中提到他離婚了，曾計畫聚集家人一同慶祝，但實則是意圖殺害他們，但後來改變主意並聲稱加入IS，還提及做過與加入ISIS相關的夢。

賈巴在2020年上傳YouTube的一段「個人介紹」影片中，自稱為休士頓的專業房地產經紀人，並稱在軍隊服役的經歷教會他「偉大服務的意義，以及積極響應、認真對待一切的含義，以確保事情順利進行。」影片中他坐在一張表框海報旁，海報上用粗體字寫著「紀律」一字，旁邊還有一本名為「領導力」的書。

根據線上履歷，賈巴於2010年獲得德克薩斯中央學院副學士學位，並於2017年獲得喬治亞州立大學學士學位，兩個學位都與電腦科學和資訊技術相關。履歷顯示，他後來在Deloitte和Accenture顧問公司從事業務開發和資料工程工作。

FBI已確認嫌犯是42歲德州退伍軍人賈巴。(路透)

此外，賈巴離過兩次婚，曾於2002年12月坦承犯下竊盜50至500美元的輕罪，並接受9個月的社區監督，近年來似乎有財務狀況問題。

報導指出，賈巴透過汽車租賃網站Turo租用犯案用車，為福特汽車的「閃電皮卡」（F-150 Lightning）。皮卡車主透過簡訊回覆CNN，證實這台皮卡是在Turo上租的。Turo未回應置評請求，但目前已禁止出租皮卡車。

紐奧良當地時間1日凌晨3時15分，賈巴駕駛皮卡車高速衝撞波旁街頭行人，並於車內向趕到的警員開槍，最後遭到擊斃。紐奧良警方認定此人「鐵了心」執意要盡可能地衝撞多人，造成嚴重死傷。

FBI指出，初步將這起事件視為「恐怖主義行為」，正在調查嫌疑人是否有任何可能的同夥、嫌疑人的政治或宗教觀點，以及此人是否與已知的恐怖組織有關。