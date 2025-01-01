我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐奧良攻擊案多人被撞飛 目擊者：一具又一具破損扭曲遺體

從食品到清潔用品 好市多資深員工推10商品

紐奧良攻擊案嫌犯離婚兩次 曾拍片計畫要殺害家人

編譯徐榆涵／即時報導
路易斯安那州紐奧良1日發生一名駕駛開著皮卡車高速衝撞人群事件，造成至少15死35傷。(路透)
路易斯安那州紐奧良1日發生一名駕駛開著皮卡車高速衝撞人群事件，造成至少15死35傷。(路透)

路易斯安那州紐奧良法國區的波旁街，1日發生一名駕駛開著皮卡車高速衝撞人群事件，造成至少15死35傷。當局證實，42歲嫌犯並非孤狼犯罪，並在他犯案的皮卡車內發現伊斯蘭國（IS）旗幟，美國聯邦調查局（FBI）正朝「恐怖主義行為 」進行調查。最新消息進一步揭露，嫌犯曾拍影片提到計畫殺害家人，和做過與加入IS相關的夢。

FBI已確認嫌犯是42歲德州退伍軍人賈巴（Shamsud-Din Jabbar），2007至2020年間曾在美國陸軍服役，同時擔任現役和後備職務。

CNN報導，調查人員指出，賈巴在事發前錄製一系列夜間駕車影片。影片中提到他離婚了，曾計畫聚集家人一同慶祝，但實則是意圖殺害他們，但後來改變主意並聲稱加入IS，還提及做過與加入ISIS相關的夢。

賈巴在2020年上傳YouTube的一段「個人介紹」影片中，自稱為休士頓的專業房地產經紀人，並稱在軍隊服役的經歷教會他「偉大服務的意義，以及積極響應、認真對待一切的含義，以確保事情順利進行。」影片中他坐在一張表框海報旁，海報上用粗體字寫著「紀律」一字，旁邊還有一本名為「領導力」的書。

根據線上履歷，賈巴於2010年獲得德克薩斯中央學院副學士學位，並於2017年獲得喬治亞州立大學學士學位，兩個學位都與電腦科學和資訊技術相關。履歷顯示，他後來在Deloitte和Accenture顧問公司從事業務開發和資料工程工作。

FBI已確認嫌犯是42歲德州退伍軍人賈巴。(路透)
FBI已確認嫌犯是42歲德州退伍軍人賈巴。(路透)

此外，賈巴離過兩次婚，曾於2002年12月坦承犯下竊盜50至500美元的輕罪，並接受9個月的社區監督，近年來似乎有財務狀況問題。

報導指出，賈巴透過汽車租賃網站Turo租用犯案用車，為福特汽車的「閃電皮卡」（F-150 Lightning）。皮卡車主透過簡訊回覆CNN，證實這台皮卡是在Turo上租的。Turo未回應置評請求，但目前已禁止出租皮卡車。

紐奧良當地時間1日凌晨3時15分，賈巴駕駛皮卡車高速衝撞波旁街頭行人，並於車內向趕到的警員開槍，最後遭到擊斃。紐奧良警方認定此人「鐵了心」執意要盡可能地衝撞多人，造成嚴重死傷。

FBI指出，初步將這起事件視為「恐怖主義行為」，正在調查嫌疑人是否有任何可能的同夥、嫌疑人的政治或宗教觀點，以及此人是否與已知的恐怖組織有關。

FBI

上一則

Cybertruck在川普酒店門口爆炸影片曝光 車內有大批煙火

下一則

皮卡高速衝來多人被撞飛 目擊者聞槍響：一具又一具破損扭曲遺體

延伸閱讀

紐奧良攻擊事件傷亡增加 至少15死35傷 Sugar Bowl宣布延期一天

紐奧良攻擊事件傷亡增加 至少15死35傷 Sugar Bowl宣布延期一天
紐奧良皮卡車新年惡意撞人群 FBI指非「孤狼犯罪」

紐奧良皮卡車新年惡意撞人群 FBI指非「孤狼犯罪」
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
紐奧良皮卡車撞人群 嫌犯持IS旗幟「鐵了心大屠殺」

紐奧良皮卡車撞人群 嫌犯持IS旗幟「鐵了心大屠殺」

熱門新聞

世界棋王卡爾森因為穿了一條牛仔褲，導致退賽的局面。(擷自X@MagnusCarlsen)

世界西洋棋王被勒令換掉牛仔褲 憤而退賽 撂下「去你的」

2024-12-28 14:30
喬治亞州埃芬漢郡法官耶克爾在法院舉槍自盡。(取自埃芬漢郡法院官網)

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

2024-12-31 15:53
居民拿著地稅通知單，大喊吃不消。(路透)

不划算…獨棟住宅保費、房地產稅接近房貸 2014來最高

2024-12-26 05:00
紐奧良市今天發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件。（歐新社）

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

2025-01-01 14:12
邁阿密十口之家吃霸王餐後開車逃跑，險撞傷店員。(擷自7 News Miami)

佛州十口之家吃428元霸王餐帶嬰孩逃跑 險撞傷店員

2024-12-31 17:11
低收入族群信用卡帳單拖欠之際遇到通膨高漲，信用評分因此驟減。（美聯社）

低收入族群信用評分因疫情意外拉高 如今面臨殘酷事實

2024-12-25 11:27

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由
不知不可 2025多項新法上路

不知不可 2025多項新法上路