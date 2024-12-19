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聯邦：鋰電池飛機上著火 幾乎每周兩起

記者張聲肇／綜合報導
聯邦航空管理局(FAA)提醒旅客：手提電腦、平板電腦，甚至電動牙刷裡的鋰電池在飛機上著火的事故，幾乎每周發生兩起。圖為精神航空(Spirit Airlines)一架客機停在停機坪。(美聯社)
聯邦航空管理局(FAA)提醒旅客：手提電腦、平板電腦，甚至電動牙刷裡的鋰電池在飛機上著火的事故，幾乎每周發生兩起。圖為精神航空(Spirit Airlines)一架客機停在停機坪。(美聯社)

聖誕新年旅遊旺季將屆，聯邦航空管理局(FAA)發布數據提醒旅客：手提電腦、平板電腦，甚至電動牙刷裡的鋰電池在飛機上著火的事故，幾乎每周發生兩起；鋰電池過熱或破損就可能起火。

今年7月美國航空(American Airlines)從洛杉磯飛往邁阿密的一架班機上，隨身行李的手提電腦電池突然起火，乘客帕泰爾(Shilpa Patel)回憶說機艙立即陷入混亂，「就像各自逃生的狀況，恐怖至極。我不知道飛機是否要爆炸了，唯一懸念是：我得逃命，保命要緊。」

FAA說，飛機上鋰電池機上著火事自件2015年來驟增388%，「現在幾乎每周兩起。」

研究安全問題的 UL Standards & Engagement組織發言人若施(David Wroth)說，「3萬呎高空，任何起火事件都不能接受。」

他的組織調查800多名空服員的意見，發現87%空服員擔心鋰電池對航班造成的風險，超過三分之一認為航空公司應更積極應對，以保障乘客安全。

航管局規定，班機起飛前，機組員必須宣讀一般安全守則，但鋰電池的潛在風險不在「一般安全」範圍內。

航管局負責督導危險材料安全的官員薩普科（Ben Supko）說，政府和航空公司之間，就此事應該找出更好的平衡點，「乘客沒有充分了解（鋰電池的）風險有多嚴重。」

他說，乘客應該隨時看緊自己攜帶的器材，發現有溫度不正常、變色或膨脹，趕緊通知空服員。搭乘規則很清楚，鋰電池不能裝在隨機行李箱裡，因為貨艙起火更難處理。

他說，「不知行將發生何事的人，才會舉止怪異。告訴乘客，我們這麼嚴肅看待鋰電池問題，是因為真的很危險，可能著火，簡單幾句話，無傷大雅吧。」

UL 組織調查另發現，四分之一乘客承認隨機行李裡面有鋰電池。放在貨艙更危險，是准許帶入座艙的主要原因，卻無減於風險。

洛杉磯

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