威州私校槍案兇嫌曝光 疑留犯案宣言 父曾帶她去練槍

警方確認，兇嫌是15歲的娜塔莉·魯普諾。 (取自X平台)

威斯康辛州警方17日表示，麥迪遜(Madison)市私立基督教學校「豐盛生命基督教學校」(Abundant Life Christian School)槍擊 案的15歲兇嫌娜塔莉‧洛普諾(Natalie Rupnow)疑留有犯案宣言，行凶動機結合「多重因素」且不排除霸凌；洛普諾的父親今夏曾透過社群媒體 分享他帶著女兒練槍的照片，而她在照片中穿著與可倫拜(Columbine)高中槍擊案兇手相似的T恤。

豐盛生命基督教學校16日上午發生大規模槍擊案，15歲在校生洛普諾持槍殺害一名同學和老師後自盡，另有六人受傷。

麥迪遜警察局長巴恩斯17日記者會明案情，但沒有說明槍手作案動機。(美聯社)

警不排除霸凌情事

麥迪遜警察局長巴恩斯(Shon Barnes)17日表示，兇手行凶動機結合多重因素，不排除且將調查該校的霸凌情事。

每日郵報報導，豐盛生命基督教學校是一所綜合學校，學生從幼兒園到12年級都有，學費約1萬元，現有約420名學生；洛普諾在該校接受「令人不安」的課程，該校自詡忠於基督教價值觀，包括不相信進化論。

巴恩斯表示，警方正在調查洛普諾可能撰寫的文章和她參與的線上活動，這些內容可能透露她的行凶動機。他說：「校園槍擊事件發生前，總有蛛絲馬跡。」

威州麥迪遜私立基督教「豐盛生命基督教學校」16日發生大規模槍擊案，三死多人傷。當地居民與家長17日在校園外獻花致哀。(美聯社)

師生聞封鎖知出事

巴恩斯在記者會上演說完畢，未接受記者提問便離開，留下威州首府麥迪遜市長莎提亞‧羅德-康威(Satya Rhodes-Conway)和丹恩郡(Dane)行政首長面對媒體。

兩人面對記者提問，拒絕透露受害者姓名。羅德-康威大發雷霆，斥責道「讓受害者家屬哀悼，別再傷口上灑鹽」。

該校負責小學和公關事務的主任芭芭拉‧威爾斯(Barbara Wiers)表示，學校定期舉辦安全演習，遂當槍擊案發生時，師生聽到『封鎖』，便知道真的出事了。」

威州麥迪遜校園15歲涉案槍手娜塔莉·魯普諾的44歲單親父親，常帶女兒去戶外射擊場練習。(取自臉書)

威州麥迪遜校園15歲涉案槍手娜塔莉·魯普諾的44歲單親父親，常帶女兒去戶外射擊場練習。(取自臉書)

父自豪她用槍能力

巴恩斯則表示，警方已約談洛普諾的父親傑夫(Jeff Rupnow)及親屬，他們配合調查，警方已搜索洛普諾的住處。法院文件顯示，洛普諾的父母離異，雙方共同監護孩子，但洛普諾主要與42歲的傑夫生活。

傑夫8月在臉書 分享帶著女兒練槍的照片，畫面中可見娜塔莉穿著與1999年科羅拉多州可倫拜高中校園屠殺慘案兇手相似的T恤在射擊場練習，只見她用獵槍瞄準一隻泥鴿(飛靶)。傑夫貼文中稱娜塔莉為「小傢伙」(kiddo)，自豪的談論她操作槍枝的能力。