我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…維州男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「壓死」

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

校園罕見出現女槍手 數據：美去年槍案98%是男性作案

編譯尤寶琪／綜合報導
威州麥迪遜私立基督教「豐盛生命基督教學校」16日發生大規模槍擊案，三死多人傷。當地居民與家長17日在校園外獻花燃燭致哀。(美聯社)
威州麥迪遜私立基督教「豐盛生命基督教學校」16日發生大規模槍擊案，三死多人傷。當地居民與家長17日在校園外獻花燃燭致哀。(美聯社)

威斯康辛州一所基督教學校在16日，發生一起校園槍擊事件，犯案的15歲女孩開槍造成7人受傷，兩人喪命；根據聯邦調查局(FBI)和聯邦特勤局(U.S. Secret Service)數據，這是起罕見的女槍手事件。

警方事後確認，這起發生在麥迪遜(Madison)市私立基督教學校「豐盛生命基督教學校」(Abundant Life Christian School)槍擊案的兇手為娜塔莉．魯普諾(Natalie Rupnow)，又被稱為薩曼莎(Samantha)。

根據警方，魯普諾持手槍打死一位老師與另一位學生，並另外造成五人受傷，其中有兩名學生情況危急；魯普諾隨後持槍自盡。

退休特勤局探員、美國廣播公司新聞網(ABC News)評論員米哈萊克 (Don Mihalek)表示：「校園出現女槍手很讓人難過， 這是很罕見的情況；歷史研究顯示，通常校園槍擊事件的兇嫌，都是白人男性學生或前學生。」

根據特勤局國家威脅評估中心(National Threat Assessment Center，NTAC)針對2008年到2017年之間發生的41起校園暴力事件（包括無人受傷的事件）的研究發現，犯案嫌犯有83%為男性，僅17%為女性。

另一項聯邦調查局研究則發現，2023年美國發生的48起槍擊事件中的49名槍手，高達98%都是男性。

2023年田納西州納許維爾聖約小學(The Covenant School)槍擊案的兇手，就是28歲女性校友奧黛莉．黑爾(Audrey Hale)；她持槍殺害了三名學生和三名學校員工。

FBI針對2000年到2019年間發生的333起槍擊案件進行審查，包括62起發生在教育性質場所的案件，其中兇手有332人為男性，13人為女性。

追蹤美國所有槍擊事件的網站「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)發現，自2012年以來發生的805起校園槍擊事件中，有157起起涉及女性「參與者」；「國家教育統計中心」(National Center for Education Statistics)則發現，2000年到2022年間發生在教育機構中槍擊事件，有94%為男性。

警方確認，兇嫌是15歲的娜塔莉·魯普諾。 (取自臉書)
警方確認，兇嫌是15歲的娜塔莉·魯普諾。 (取自臉書)

槍擊 FBI 田納西州

上一則

聯合健保CEO命案兇嫌被控一級謀殺 檢方指涉及恐怖主義

下一則

威州私校槍案兇嫌曝光 疑留犯案宣言 父曾帶她去練槍

延伸閱讀

26歲槍手孟喬內遭控一級謀殺等11項罪名 恐面臨終身監禁

26歲槍手孟喬內遭控一級謀殺等11項罪名 恐面臨終身監禁
網瘋傳威州基督教私校槍手是跨性別 警：不清楚也不重要

網瘋傳威州基督教私校槍手是跨性別 警：不清楚也不重要
NBC：FBI示警國會議員 中共製造假消息以削弱挺台力量

NBC：FBI示警國會議員 中共製造假消息以削弱挺台力量
又見校園槍案 威州基督教私校15歲女學生開槍後自盡 釀3死6傷

又見校園槍案 威州基督教私校15歲女學生開槍後自盡 釀3死6傷

熱門新聞

OpenAI前雇員巴拉吉11月在舊金山住宅內自殺身亡，目前官方裁定為自殺。(取自X平台)

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

2024-12-14 21:20
佛羅里達州一家IHOP連鎖餐廳加盟店的女服務生，因為看到遊民餓肚子，好心免費提供一份餐點，竟然因此被雇主開除。(美聯社)

贈遊民一盤鬆餅 佛州IHOP女服務生被開除

2024-12-15 19:22

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

2024-12-15 15:14
裴洛西在大公宮殿大理石樓梯前拍攝團體照時，緊握著德州共和黨眾議員麥考爾的手(紅圈圈起處)。(擷自X@USEmbLuxembourg)

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

2024-12-14 16:19
聯合健保執行長湯普森命案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione，左)在賓州阿爾圖納(Altoona)一家麥當勞速食店(右)被舉報逮捕。(路透)

麥當勞員工舉報聯合健保CEO兇嫌 拿得到6萬獎金嗎？

2024-12-12 15:46
威斯康辛州一所基督教學校16日發生槍擊事件。（美聯社）

威州麥迪遜基督教學校少年槍手開火 至少3死6傷

2024-12-16 16:20

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世