校園罕見出現女槍手 數據：美去年槍案98%是男性作案

威州麥迪遜私立基督教「豐盛生命基督教學校」16日發生大規模槍擊案，三死多人傷。當地居民與家長17日在校園外獻花燃燭致哀。(美聯社)

威斯康辛州一所基督教學校在16日，發生一起校園槍擊 事件，犯案的15歲女孩開槍造成7人受傷，兩人喪命；根據聯邦調查局(FBI )和聯邦特勤局(U.S. Secret Service)數據，這是起罕見的女槍手事件。

警方事後確認，這起發生在麥迪遜(Madison)市私立基督教學校「豐盛生命基督教學校」(Abundant Life Christian School)槍擊案的兇手為娜塔莉．魯普諾(Natalie Rupnow)，又被稱為薩曼莎(Samantha)。

根據警方，魯普諾持手槍打死一位老師與另一位學生，並另外造成五人受傷，其中有兩名學生情況危急；魯普諾隨後持槍自盡。

退休特勤局探員、美國廣播公司新聞網(ABC News)評論員米哈萊克 (Don Mihalek)表示：「校園出現女槍手很讓人難過， 這是很罕見的情況；歷史研究顯示，通常校園槍擊事件的兇嫌，都是白人男性學生或前學生。」

根據特勤局國家威脅評估中心(National Threat Assessment Center，NTAC)針對2008年到2017年之間發生的41起校園暴力事件（包括無人受傷的事件）的研究發現，犯案嫌犯有83%為男性，僅17%為女性。

另一項聯邦調查局研究則發現，2023年美國發生的48起槍擊事件中的49名槍手，高達98%都是男性。

2023年田納西州 納許維爾聖約小學(The Covenant School)槍擊案的兇手，就是28歲女性校友奧黛莉．黑爾(Audrey Hale)；她持槍殺害了三名學生和三名學校員工。

FBI針對2000年到2019年間發生的333起槍擊案件進行審查，包括62起發生在教育性質場所的案件，其中兇手有332人為男性，13人為女性。