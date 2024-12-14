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聯合健保CEO命案效應 佛州婦人「3詞」恐嚇保險公司被捕

記者顏伶如／綜合報導
佛州婦女布瑞安娜．勃斯頓因為醫療索賠遭拒，涉嫌威脅藍十字藍盾醫療保險公司而被捕。(佛州波爾克郡監獄)
佛州婦女布瑞安娜．勃斯頓因為醫療索賠遭拒，涉嫌威脅藍十字藍盾醫療保險公司而被捕。(佛州波爾克郡監獄)

新聞周刊(Newsweek)13日報導，42歲佛羅里達州婦人布瑞安娜．勃斯頓(Briana Boston)受到聯合健保(UnitedHealthcare)執行長槍殺案兇嫌孟喬內(Luigi Mangione)啟發，打電話恐嚇保險公司藍十字和藍盾(Blue Cross and Blue Shield)，遭到警方逮捕後指控「威脅展開大規模槍擊屠殺或恐怖主義行動」罪名。

報導指出，佛州雷克蘭德(Lakeland)警察局向聯邦調查局(FBI)通報指出，勃斯頓向投保健康保險的藍十字和藍盾申請理賠遭拒，10日打電話說道：「拒絕、辯護、取證，下一個遭殃就是你們」。

藍十字和藍盾保險公司接到電話後立即報警，勃斯頓在住家門口被警方逮捕，目前押於波爾克郡(Polk County)看守所。

孟喬內涉嫌4日在紐約槍殺聯合健保集團執行長湯普森(Brian Thompson)，調查人員在案發現場找到的彈殼上，有著「拒絕」(deny)、「辯護」(defend)、「取證」(depose)三字，代表保險業者經常被批評常用來拒絕理賠的手段。

湯普森遭遇槍擊之後，不少專家提出警告，孟喬內在社群網站被喻為替天行道的「英雄」，引發效應恐將導致模仿犯罪出現。

佛州地方電視台11News報導，勃斯頓為個人行為道歉。

新聞周刊報導，湯普森遭槍擊後，保險公司高層主管加強安全戒備，勃斯頓似乎是第一個想要模仿孟喬內的犯罪案例。

熱門實境節目「創智贏家」(Shark Tank，又譯創業鯊魚幫)固定班底、理財專家奧萊利(Kevin O'Leary)11日稍早接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，保險公司高層搞錯方向，加強安全戒備無法解決消費者對目前保險制度不滿，應該要「理解民意」(read the room)並承諾改善服務。

保險 孟喬內 槍擊

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