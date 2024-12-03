華州少年偷開祖父車 疾行160哩 警攔截逮人

華盛頓州格蘭特郡警長辦公室發言人福爾曼表示，一名12歲少年偷走祖父的汽車，在華盛頓山區公路行駛約160哩，所幸警方即時將他攔截逮捕。(取材自領英)

華盛頓州 格蘭特郡(Grant County)警長辦公室表示，一名12歲少年11月27日偷走祖父的汽車，在華盛頓山區公路行駛約160哩，所幸警方即時將他攔截逮捕，未造成傷亡或慘劇。

今日美國報(USA Today)報導，華盛頓州西雅圖附近的伊薩夸(Issaquah)警方上月27日通知格蘭特郡警長辦公室，指一名少年偷開走祖父的福斯(Volkswagen)汽車。

警長辦公室發言人福爾曼(Kyle Foreman)表示，這名少年驅車開往摩西湖(Moses Lake)。福爾曼說：「一個12歲的孩子，偷了車還開了這麼遠，我們慶幸能在他傷害自己或其他人之前阻止他。」

這名青少年11月27日在90號州際公路依規定速限駕駛約兩個半小時，期間跨越海拔3000呎的斯諾誇爾米隘口(Snoqualmie Pass)；國家氣象局(NWS)資料顯示，當天隘口的氣溫接近冰點，積雪不斷累積，遑論感恩節 前一天的繁忙車流。

當天上午10時許，警方發現這輛失竊的福斯汽車停在拉森社區(Larson Community)洛瑞街(Lowry Street)的路邊，該住宅區曾是拉森空軍基地(Larson Air Force Base)的軍事用地，該基地目前已廢棄並關閉。福爾曼表示，當地街道蜿蜒，因此少年的車速並不快。

當少年開到格蘭特郡機場附近的蘭道夫路(Randolph Road)和17號國道附近的平坦開放區域時，警方利用車輛追擊策略(PIT maneuver)，迫使被追逐的對象車輛停車。車輛追擊策略利用警車前側車身，趨近並輕碰逃逸嫌犯駕駛的車輛，迫使其失控轉向而停車。

格蘭特郡警長辦公室透過社群媒體 貼文公告，該名少年被依涉嫌持有失竊車輛和逃逸重罪，登記拘留在奇蘭郡(Chelan County)少年司法中心(Juvenile Justice Center)。

福爾曼說：「慶幸此次情況並未以悲劇告終，執法部門迅速行動，確保該名少年和社區居民的安全。」