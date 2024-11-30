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特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

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特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死1重傷

編譯徐榆涵／即時報導
加州一輛特斯拉Cybertruck在27日凌晨高速行駛撞毀起火，車上4名大學生中有3人不幸罹難，1人重傷。(取自YT)
加州一輛特斯拉Cybertruck在27日凌晨高速行駛撞毀起火，車上4名大學生中有3人不幸罹難，1人重傷。(取自YT)

加州一輛特斯拉Cybertruck在27日凌晨高速行駛失控撞毀後起火，車上4名大學生中有3人不幸罹難，1人重傷，警方仍在釐清肇事原因之一是否為超速。

紐約郵報報導，事件發生於27日凌晨3時，4名高中畢業生參加完活動駕車離開，未料發生車禍，整輛Cybertruck撞上水泥牆，卡在牆與樹之間，後方車輛見狀趕緊下車救援，成功把一人拉出車外至安全地方。

Cybertruck上的其中一人的iPhone發出自動緊急通報，當警方趕到現場時，Cybertruck已經燃起熊熊大火，無法救出受困在車內的其餘3人。

警方表示，可能由於行駛過快，Cybertruck先是撞上路邊擋土牆，然後撞上樹。並指目前沒有跡象表明車輛存在任何機械問題或Cybertruck鋰電池出狀況。

警方同時正在調查此案是否涉及酒駕和吸毒。唯一倖存者已接受燒傷手術，家屬表示，希望能夠恢復健康。

特斯拉上月宣布，由於後視鏡影像延遲可能影響駕駛視野，進而增加碰撞風險，決定召回超過2萬7000輛Cybertruck；4月時也曾因油門踏板缺陷召回數千輛Cybertruck，6月又因雨刷馬達、車身裝飾不牢固等問題進行兩次召回，約影響1.1萬台Cybertruck。

特斯拉 加州 Cybertruck

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