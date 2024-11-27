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貪3800萬公款揮霍 亞州郡政府出納最高關35年

編譯周芳苑／綜合報導
亞利桑納州聖塔克魯斯郡前任出納古特法爾(前)2014年至2024 年私吞3800餘萬元公款，揮霍過奢華生活。(取材自YouTube)
亞利桑納州聖塔克魯斯郡前任出納古特法爾(前)2014年至2024 年私吞3800餘萬元公款，揮霍過奢華生活。(取材自YouTube)

聯邦檢察官指出，亞利桑納州聖塔克魯斯郡(Santa Cruz County) 前任出納古特法爾(Elizabeth Gutfahr) 2014年至2024年私吞3800餘萬元公款，揮霍過奢華生活。

62歲的古特法爾在亞州巴塔哥尼亞(Patagonia)置產，在鄰近圖馬卡科里(Tumacacori)150 英畝豪華牧場安裝管道和新地板，支付養牛營運費用，坐擁至少 20 輛車，包括吉普車、福特(Ford)卡車、賓士(Mercedes-Benz)、凱迪拉克(Cadillacs)和 Airstream 旅行巴士。

古特法爾本周針對公職人員貪污、洗錢和逃稅等指控認罪。位於亞州南部的聖塔克魯斯郡正想方設法追回本應為公眾利益而支付的數百萬元，當地官員也起控告州府，指稱多年來未正確審計古特法爾的帳目。

司法部、聖克魯斯郡、聯邦調查局(FBI)和國稅局合作，持續揭發古特法爾長達十年的陰謀。

法庭文件詳細說明古特法爾擔任出納期間約透過187筆電匯挪用公款。據法庭紀錄，她以虛假身分從她控制的郡銀行帳戶非法電匯到個人帳戶，隨後再製作虛假財報掩蓋這些行蹤。

古特法爾認罪時稱，她繞過旨在防止官員自行挪用資金而設的電匯兩步審批程序，又對下屬撒謊，聲稱轉移資金是為了讓郡府滋生利息。她坦言，從聖塔克魯斯郡儲蓄帳戶挪用資金時，明知帳戶資金該用來支付學校和消防區費用。

大通銀行(Chase Bank)4月向聖塔克魯斯郡府發出警告，稱財務主管帳戶有異常交易，古特法爾當周便被停職，不到四個月就遭郡府起訴。

古特法爾的律師漢密爾頓(Joshua Hamilton)稱，古特法爾希望對她造成的傷害承擔責任。

聖塔克魯斯郡已開始向古特法爾及其家人追回資金，目前確定追回的財產包括房地產、牛、 15 匹馬、十幾輛車、珠寶和農業設備等。

訴狀稱，聖塔克魯斯郡本月還針對「寬鬆的審計標準」控告亞利桑納州和該州審計長佩里(Lindsey Perry)，要求陪審團審判；訴狀指責，如果審計長妥善審計，古特法爾的行為很多年前就會被發現。”

古特法爾排定明年2月6日判刑，將面臨最高35年監禁。

亞利桑納州聖塔克魯斯郡前任出納古特法爾(中)2014年至2024 年私吞3800...
亞利桑納州聖塔克魯斯郡前任出納古特法爾(中)2014年至2024 年私吞3800餘萬元公款，揮霍過奢華生活。(取材自YouTube)

亞利桑納州 司法部 儲蓄

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