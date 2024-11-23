我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

康州夫婦偷遍全國Lululemon獲利百萬 被捕時還罵店員種族歧視

記者張聲肇／綜合報導
高檔運動服飾品牌Lululemon。(路透)
高檔運動服飾品牌Lululemon。(路透)

康乃狄克州一對夫婦鎖定「Lululemon」遍布全國各地的分店行竊，累計價值高達百萬元，日前終於在明尼蘇達州落網，被控犯下「在零售店組織性偷竊」罪名。

今日美國報(USA Today)報導，明州警方接獲加拿大運動服飾品牌「Lululemon」調查員通報，在明尼亞波利斯(Minneapolis)郊區伍德柏瑞市(Woodbury)，將44歲男子理查茲(Jadion Richards)與45歲妻子艾奎蕾(Akwele Lawes-Richards)逮捕歸案。

報導指出，11月14日明州羅茲維爾市(Roseville)「Lululemon」分店警報響起，理查茲夫婦當場被店員擋下，兩人反而指控店員有種族偏見，迫使店員放行。

在明尼亞波利斯郊區伍德柏瑞市被捕的44歲理查茲與45歲妻子艾奎蕾。(取自明州伍德...
在明尼亞波利斯郊區伍德柏瑞市被捕的44歲理查茲與45歲妻子艾奎蕾。(取自明州伍德柏瑞市警局)

不過「Lululemon」調查員隨後發現，這對夫婦前一天才與某位男子一同逛該間分店並趁機偷走45件商品，價值約5000元；而且之前已經在明尼亞波利斯、艾迪納(Edina)和明尼通卡(Minnetonka)等分店犯下四起偷竊案。

不過理查茲夫婦落網後，雙雙否認偷竊，艾奎蕾還辯稱前一天才抵達明州，借住女性長輩家，不過警方從他們身上搜出數張信用卡、現金卡以及萬豪(Marriott)飯店房卡，因此申請搜索票進入客房搜查，當場查獲12只皮箱，裡面裝滿吊牌還沒拆下的Lululemon服飾商品，價值超過5萬元。

根據「Lululemon」調查員估算，理查茲夫婦數月來偷遍各地「Lululemon」分店，到手服飾累計價值約100萬元。

犯罪調查指出，這對鴛鴦竊賊自今年9月起在猶他、科羅拉多、紐約以及康州陸續犯下類似偷竊罪，犯案手法包括：安排一人與店員聊天引開注意力，然後另一人趁其不備，將店內衣物塞進自己衣服；有時一人故意購買一件便宜貨，另一人則偷竊一件尚未拆除偵測器的貴重商品，雙雙走出店門，若警報響起，拿便宜貨的一人亮出收據給店員查看，另一人趕緊溜之大吉。

明州 現金卡 康乃狄克州

上一則

大學研究：飲用水含不明消毒副產物 恐危害健康

下一則

體驗3分鐘無重力 藍源火箭送6觀光客到太空

延伸閱讀

涉洩密牟利、濫權抓人 紐約華裔ICE官員被捕

涉洩密牟利、濫權抓人 紐約華裔ICE官員被捕
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 後遭搶包

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 後遭搶包
涉嫌洩露機密 濫用職權抓人 紐約華裔ICE官員被捕

涉嫌洩露機密 濫用職權抓人 紐約華裔ICE官員被捕
紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

紐約助理檢察官撞見無證客手淫 還被搶包…他被捕仍在笑

熱門新聞

在秘魯首都利馬舉行的亞太經合組織(APEC)峰會領導人合影上，中國國家主席習近平占據了各國領袖大合照的中心位置，而美國總統拜登則只在第二排右上角倒數第二，被指是「公然羞辱」。(美聯社)

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

2024-11-16 21:20

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

2024-11-16 19:20
圖為執法與遣返行動辦公室主管在德州機場監督一架遣返航班。（路透資料照）

半年來第3次 美國再度向中國派出「大型遣返航班」

2024-11-19 13:13
佛蒙特州有許多農村人口，很難吸引更多醫護人員前去執業。(美聯社)

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

2024-11-21 15:37
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元拍出。（美聯社）

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

2024-11-21 10:37
紙本支票成了詐騙集團輕鬆進帳的下手目標。示意圖。（記者許君達/攝影）

華爾街日報：盜領紙本支票不必高科技 詐騙集團輕鬆到手

2024-11-19 11:50

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息