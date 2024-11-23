康州夫婦偷遍全國Lululemon獲利百萬 被捕時還罵店員種族歧視

高檔運動服飾品牌Lululemon。(路透)

康乃狄克州 一對夫婦鎖定「Lululemon」遍布全國各地的分店行竊，累計價值高達百萬元，日前終於在明尼蘇達州落網，被控犯下「在零售店組織性偷竊」罪名。

今日美國報(USA Today)報導，明州 警方接獲加拿大運動服飾品牌「Lululemon」調查員通報，在明尼亞波利斯(Minneapolis)郊區伍德柏瑞市(Woodbury)，將44歲男子理查茲(Jadion Richards)與45歲妻子艾奎蕾(Akwele Lawes-Richards)逮捕歸案。

報導指出，11月14日明州羅茲維爾市(Roseville)「Lululemon」分店警報響起，理查茲夫婦當場被店員擋下，兩人反而指控店員有種族偏見，迫使店員放行。

在明尼亞波利斯郊區伍德柏瑞市被捕的44歲理查茲與45歲妻子艾奎蕾。(取自明州伍德柏瑞市警局)

不過「Lululemon」調查員隨後發現，這對夫婦前一天才與某位男子一同逛該間分店並趁機偷走45件商品，價值約5000元；而且之前已經在明尼亞波利斯、艾迪納(Edina)和明尼通卡(Minnetonka)等分店犯下四起偷竊案。

不過理查茲夫婦落網後，雙雙否認偷竊，艾奎蕾還辯稱前一天才抵達明州，借住女性長輩家，不過警方從他們身上搜出數張信用卡、現金卡 以及萬豪(Marriott)飯店房卡，因此申請搜索票進入客房搜查，當場查獲12只皮箱，裡面裝滿吊牌還沒拆下的Lululemon服飾商品，價值超過5萬元。

根據「Lululemon」調查員估算，理查茲夫婦數月來偷遍各地「Lululemon」分店，到手服飾累計價值約100萬元。

犯罪調查指出，這對鴛鴦竊賊自今年9月起在猶他、科羅拉多、紐約以及康州陸續犯下類似偷竊罪，犯案手法包括：安排一人與店員聊天引開注意力，然後另一人趁其不備，將店內衣物塞進自己衣服；有時一人故意購買一件便宜貨，另一人則偷竊一件尚未拆除偵測器的貴重商品，雙雙走出店門，若警報響起，拿便宜貨的一人亮出收據給店員查看，另一人趕緊溜之大吉。