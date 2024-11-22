喬州媽讓10歲兒獨行1哩上街 警方以「行為魯莽」理由逮捕引起辯論

喬州媽媽派特森因為讓10歲的兒子走一哩路上街逛店，被警察移送法辦。(范寧郡警長辦公室照片)

喬治亞州 的一名母親因為讓10歲兒子走一哩路上街逛店，被警察雙手拷住移送法辦，家長可放任孩子多大的自由，引發全國議論。

美國廣播公司(ABC)新聞21日報導，家住Mineral Bluff鎮的41歲婦女派特森(Brittany Patterson)不知何故被捕，「我驚愕不已，難以相信。警察要我雙手放到背後，我還得求他們讓我和孩子們說再見」。

警方逮捕她的理由是「行為魯莽」，馬上成為頭條新聞，引發辯論 ：家長給孩子多大的自由，培養孩子的獨立性，才不算「魯莽」？

各地脫口秀、社媒、新聞網紛紛討論幾歲以上的孩子，才可以獨立行動，自己出門、上學。

養育專家弗瑞德曼(Dawn Friedman)說，讀過兒童青少年讀物、作家克梨爾莉(Beverly Cleary，1916-2021 )暢銷書如「拉莫娜」( Ramona)、「亨利哈金斯」(Henry Huggins)等故事的人，就明白過去任孩子在街坊遊戲，如今成為「任其野放」─「我們以前准許小孩某種程度的自由，如今不准了。我不認為這對孩子有益，對我們也無益」。

「任其成長」(Let Grow)社團創辦人、布落客史根娜季(Lenore Skenazy)說，派特森所犯的「罪」是孩子不在身邊的短暫時間，不知孩子身處何地，「這是再正常不過的事，卻把它當作犯罪，簡直荒唐」。

這件事發生於10月底，派特森帶年紀更大的孩子看醫生，讓不到11歲的兒子索倫(Soren)獨自在家。過不久，警察發現索倫走了將近一哩路，到「一元雜貨店」逛。

警察會知道，則是因為有人報案。警察把索倫帶回家；幾個小時之後，再度光臨他家，當著四個孩子的面，把媽媽戴上手銬，送警法辦。逮捕狀陳述的理由是，派特森「明知未成年兒子肢體安全會有危險，還任他出門」，辯護律師德魯加斯(David Delugas)不同意這個說法。

美國小兒科學會說，通常年滿10歲的孩子，就可以安全出門，不用成年人陪伴。