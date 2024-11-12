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俄勒岡護理師遊歐豔遇後喪命 失蹤3天遭塞行李箱棄屍湖邊

編譯徐榆涵／即時報導
民眾在布達佩斯替麥肯琪舉行哀悼儀式。（美聯社）
民眾在布達佩斯替麥肯琪舉行哀悼儀式。（美聯社）

美國一名31歲女子日前在匈牙利旅遊，於當地夜店結識一名男子並與對方回家後，從此人間蒸發，8日當局證實該女子已遭殺害，警方逮捕一名嫌犯。

每日郵報等外媒報導，來自美國俄勒岡州波蘭市的31歲護理師麥肯琪（Mackenzie Michalski）與友人格蕾琴（Gretchen Tower）一起環遊歐洲，但麥肯琪想在布達佩斯多待一晚，於是讓好友先前往義大利

未料，麥肯琪的Airbnb沒有退房，也錯過班機，5日被通報失蹤。根據監視器畫面顯示，麥肯琪最後身影出現在布達佩斯一家夜店，她與在夜店結識的嫌犯離開後，便與對方回到租屋處。

警方7日逮捕一名37歲愛爾蘭公民，該男子坦承在「親密接觸」過程中，殺害了麥肯琪，但堅稱這起命案是場意外。男子作案後，將麥肯琪裝在行李箱，再租車前往90英里（約145公里）外的巴拉頓湖（Lake Balaton）棄屍。

警方尚未證實麥肯琪死因，但稱男子曾上網搜尋有關「如何處理屍體」、「豬會吃屍體嗎」、「巴拉頓湖附近有野豬嗎」以及「屍體聞起來如何」等。

事實上，麥肯琪原本要與交往6年的男友賴欽（Kenton Reichen）一起去歐洲旅遊，但兩人正在鬧分手，賴欽就不願一同前往，麥肯琪才找閨密陪同，未料就此發生憾事，痛喊「真希望自己能保護好她」。

麥肯琪的父親9日受訪時坦言，他的情緒依然無法平復，「沒有理由發生這種事。我還在試圖接受所發生的事情，我不知道我是否能夠接受。」

31歲護理師麥肯琪在匈牙利豔遇後遭殺害棄屍。(取材自臉書)
31歲護理師麥肯琪在匈牙利豔遇後遭殺害棄屍。(取材自臉書)

義大利 租車 俄勒岡州

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