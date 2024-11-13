奧克拉荷馬市罹癌越裔翁與警口角 被推倒傷腦頸 家屬控警執法過當

71歲越南裔老翁武黎治(左）10月27日與奧克拉荷馬市警察吉布森在車禍現場激烈口角，被警方面部朝下推倒（右）而腦部和頸部受傷。（奧克拉荷馬市警察局）

71歲越南 裔老翁武黎治(Lich Vu，音譯)患有癌症 ，10月27日與奧克拉荷馬市警察吉布森(Joseph Gibson)在車禍現場激烈口角，被警方面部朝下推倒而腦部和頸部受傷，其現場視頻本月8日公布，引發家屬指控警方執法過當；市內亞裔 社區也呼籲警察局要改革其執法。

紐約郵報(New York Post)12日報導，吉布森隨身監視鏡頭拍下畫面顯示，武黎治坐在自己汽車駕駛座上，吉布森對他說，因為他不當做U型轉彎，要開罰單給他，但武黎治堅稱自己並沒有。幾分鐘後，武黎治走出車外，繼續與吉布森爭執。

吉布森警告武黎治，若他不在罰單上簽字，要送他去坐牢，武黎治說自己願意坐牢。吉布森輕蔑回嘴說，「你要坐牢？可笑。好吧，那你的車也要沒收。」

吉布森接下來與車禍另一方駕駛交談，該駕駛也被開一張罰單。吉布森轉身過來與武黎治談車禍狀況，後者似乎用手背打吉布森的胸膛，還說要他住嘴。

吉布森接著攫住武的手臂扭過來，再把他推倒在路面上手銬。當地電視台KWTV-9報導，救護車人員被召來時，手銬據說已取下。

武黎治的女兒表示，父親患有骨癌，事發後動手術醫治腦部出血以及頸部骨折，不得不插導流管才能進食。電視台報導，直到11日武黎治的意識還時有時無。

武的家人指控吉布森執法過當；市警局為此發聲明，表示此事還在偵辦，吉布森已停職接受調查。

武黎治的傷勢引發奧克拉荷馬市越南裔社區憤怒。該市越南裔美國人社區主席當選人阮圖安(Thuan Nguyen，音譯)表示，自己看過視頻，感覺警方執法過當了，是不該與警方口角，但遇到一些案例，警方該給機會、市民應有機會說明自己一方的事發經過。阮圖安表示，武黎治雖然會說英語，但應該是語言有所隔閡，才致雙方溝通不良，亞裔社區覺得此中有歧視。

市內亞裔領袖已與市警局、局長見面，希望政策有所調整，也談到警察制服上要不要加翻譯設備。奧克拉荷馬市警局已聘有口譯員。