12月才首航的迪士尼郵輪立大功 馳援遇險船隻救出4人
美國海岸防衛隊第5區指出，10日下午一艘雙體船在百慕達海岸附近進水遇險，船上有4人受困，一艘尚未正式投入使用的迪士尼郵輪立即對海防隊呼叫做出回應，趕往現場馳援。
CNN等報導，根據海防隊第5區，10日下午一艘雙體船在距離百慕達海岸約265英里處開始進水，官員立即做出回應。美聯社指出，逃生艙門的墊圈已損壞。
報導稱，預計於12月首航的迪士尼郵輪「寶藏號」（Disney Treasure）距離遇難船隻約80英里，立即回應海防隊廣播的最近船隻援助請求。
迪士尼郵輪發言人向CNN說，寶藏號10日上午11時40分左右接獲遇險船隻電話，並於下午1時左右抵達遇難船隻處，啟動一搜救生艇後，成功救出雙體船上4名乘客。
寶藏號船長諾加拉（Marco Nogara）說，很高興能為遇險的船上乘客提供協助，所有船員齊心協力，熟練展示他們的訓練成果和對安全的承諾。
根據迪士尼，寶藏號將從荷蘭埃姆斯港駛往佛州卡納維拉爾港，將於12月21日首航。寶藏號為迪士尼願望號的姊妹船，船體結構和設計相似，採「神秘冒險」風格。
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