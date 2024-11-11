12月才首航的迪士尼郵輪立大功 馳援遇險船隻救出4人

尚未正式投入使用的迪士尼郵輪寶藏號在百慕達附近海域馳援遇險船隻，救出4人。（取材自美國海岸防衛隊第5區）

美國海岸防衛隊第5區指出，10日下午一艘雙體船在百慕達海岸附近進水遇險，船上有4人受困，一艘尚未正式投入使用的迪士尼 郵輪立即對海防隊呼叫做出回應，趕往現場馳援。

CNN等報導，根據海防隊第5區，10日下午一艘雙體船在距離百慕達海岸約265英里處開始進水，官員立即做出回應。美聯社指出，逃生艙門的墊圈已損壞。

報導稱，預計於12月首航的迪士尼郵輪「寶藏號」（Disney Treasure）距離遇難船隻約80英里，立即回應海防隊廣播的最近船隻援助請求。

迪士尼郵輪發言人向CNN說，寶藏號10日上午11時40分左右接獲遇險船隻電話，並於下午1時左右抵達遇難船隻處，啟動一搜救生艇後，成功救出雙體船上4名乘客。

寶藏號船長諾加拉（Marco Nogara）說，很高興能為遇險的船上乘客提供協助，所有船員齊心協力，熟練展示他們的訓練成果和對安全的承諾。

根據迪士尼，寶藏號將從荷蘭埃姆斯港駛往佛州 卡納維拉爾港，將於12月21日首航。寶藏號為迪士尼願望號的姊妹船，船體結構和設計相似，採「神秘冒險」風格。