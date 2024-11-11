毆打、詐欺長者 阿肯色州3起案件、3人被捕

阿肯色州檢方最近公布三起涉及虐待與詐騙老年人的案件。三名涉案者上月31日被捕或自首。(路透)

長者照護需當心！阿肯色州 檢方公布三起涉及虐待老年人、或利用俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)詐欺 的不同案件，三名嫌犯均於上月31日被捕或自首，這些案件顯示老年人易於淪為受虐對象。

今日美國報(USA Today)報導，其中一名嫌犯是北小岩城(North Little Rock)的28歲居民麥克連登(Ja'Layia J. McClendon)，她因虐待生命瀕危殘疾人士而被捕。麥克連登是當地一家輔助生活設施的員工，檢察官稱目擊者看到她毆打一名82歲患有阿茲海默症的婦女，這名長者的臉部和前臂都因此瘀傷。

第二人則是28歲的法蘭克斯(Trey Franks)，在上月31日在也在小岩城因同一罪名被捕。檢察官表示，法蘭克斯竊取一名住在阿肯色州卡博特城(Cabot)長期護理機構一名女性住院者的銀行帳戶，從去年9月到10月分五次轉帳得手超過1000元。

第三人是克里斯瑪斯(Hannah Christmas)，她是一名34歲的阿肯色州漢堡(Hamburg)居民，面臨白卡詐欺指控。她被指控從2023年8月至今年4月期間向漢堡、德莫特(Dermott)、湖濱社區(Lakeside)的學區收取5500元的物理治療服務費用，但從未提供這些服務。

今日美國報試圖聯繫此三人律師，但皆未回應或無法確認律師身分。

虐待老人的形式有很多種，包括身體、心理或性虐待、經濟剝削、忽視與遺棄，施暴者則可能是家人、朋友和鄰居、專業人士和陌生人，在家中、療養院、輔助生活設施等地方遭受惡劣對待。虐待的創傷可能導致老年人提早過世、身心健康惡化、社會和家庭關係破滅、巨幅經濟損失等等。司法部估計每年65歲以上長者超過10%遭受某種形式的虐待行為，其網站也提供警訊指南及求助資源。