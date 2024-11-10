西雅圖中國城2天10起隨機砍人案 9傷 34歲男被捕 動機不明

西雅圖市中國城國際區一連兩日發生10起隨機砍人案件，致九人受傷，警方已在案發現場附近逮捕一名男子。圖為目擊者向警方描述案發時情形。(美聯社)

華盛頓州西雅圖 市警方表示，自7日起市內中國城國際區(Chinatown-International District)一連兩日傳出多達10起隨機砍人案件，致九人受傷；西雅圖警局副局長巴登(Eric Barden)表示，警方據目擊者描述兇嫌長相，在案發現場附近逮捕一名男子，另在一處找到一把刀子，詳細案情和動機有待進一步釐清。

美聯社9日報導，巴登8日在現場指出，這起隨機砍人案顯然是孤狼兇手38小時內所犯，範圍在中國城國際區約四個街區。

警方表示，目擊者描述嫌犯長相，警方據以在附近找到他並羈押。警方還在該被捕男子附近找到一把武器，另一名被害人身上被插了一把刀。

4人傷勢嚴重住院

四名被害人被送去西雅圖「港景醫院」(Harborview Medical Center)，另一名被害人原地治療後已經離去。港景醫院發言人證實那四名被害人住院，傷勢嚴重；截至8日傍晚，兩人依然危殆，一人傷勢惡化，另一人有所改善。

巴登表示，警方懷疑與8日隨機砍人案有關而被捕的嫌犯，與7日一早開始的其他至少四起持刀捅人案，兇手就是同一人；對兇嫌的描述都相似，攻擊也都隨機發生，只是調查仍在進行中。

西雅圖市中國城國際區一連兩日發生10起隨機砍人案件，致九人受傷，警方已在案發現場附近逮捕一名男子。圖為警方在案發現場調集監視攝影紀錄，以釐情案情。(美聯社)

警方表示，中國城7日起發生的隨機砍人案，始於一名52歲女性被發現身中多刀，當天下午，一名32歲男子也被發現遭人捅了數刀；傍晚約8時另一名37歲受害人背後中了數刀。

8日上午，警方接獲報案，發現一名53歲男子頸部受傷，血流如注；警方循著一道血跡找到鄰近一個出入口，以當地為起始點，動用警犬想追蹤嫌犯，但並未成功。

巴登8日下午談到被害人時表示，依他所知，他們都還活著。

警方表示，第10起持械傷人案發生在7日夜裡，與搶劫手機有關，有人強行打開一輛車的車門，想刺向一名60歲男子的胸膛，被害人擋住攻擊，但手部被砍傷，目前不清楚該案與隨機砍人案是否有關聯。