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科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

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科州男吃麥當勞毒洋蔥漢堡亡 妻自責：我把洋蔥挑出來給他吃

編譯陳韻涵／即時報導
麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)
麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)日前傳出遭大腸桿菌汙染。(路透)

科羅拉多州男子史密斯(James Charles Smith)食用遭大腸桿菌汙染的麥當勞四盎司牛肉堡(Quarter Pounder)後病逝，成為這場食安風暴中的死者。

今日美國報(USA Today)報導，史密斯住在科州西部的大章克辛市(Grand Junction)，當地電視台KCNC-TV引述史密斯的家人說法報導，史密斯和妻子朵瑞斯(Doris)經常光顧麥當勞，而他經常點四盎司牛肉堡。

聯邦疾病防治中心(CDC)10月22日起調查麥當勞四盎司牛肉堡及其他產品，發現「未煮熟的洋蔥片」疑為大腸桿菌的源頭；負責供應洋蔥的泰勒農場(Taylor Farms)已通報客戶，召回黃洋蔥等產品。

CDC表示，截至10月30日，這起食安事件影響13個州，已知90例生病、27例住院治療和一例死亡。

CDC官網指出，死者是「科羅拉多州的一名老年人」；美國媒體Cfic-squadrone報導，史密斯享壽88歲。

史密斯10月吃下遭汙染的四盎司牛肉堡後生病，10月20日過世，但他的家人告訴KCNC-TV，這並非史密斯最近第一次吃麥當勞後生病。

史密斯的女兒黛比‧邦內爾(Debbie Bonnell)說，父親9月底曾吃麥當勞後住院，且持續感到體虛、頭暈、嗜睡且腹瀉，情況嚴重到他幾乎無法走路。

史密斯住院四天後出院，院方表示他感染大腸桿菌。在那之後，史密斯又到麥當勞點了四盎司牛肉堡來吃，再次生病送醫；黛比形容，父親「連續度過極度痛苦的數日」，並於10月20日離世。

史密斯與妻子朵瑞斯一起吃麥當勞，但朵瑞斯沒有吃洋蔥，而是把洋蔥挑出來給史密斯吃。

朵瑞斯表示，「我很懊惱，因為我把(染菌的)洋蔥給他吃。」

黛比形容父親是慈愛且富同情心的陸戰隊老兵，曾任消防員並在郵局工作，今年才與朵瑞斯歡慶結婚70周年紀念。

麥當勞 CDC 科羅拉多州

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