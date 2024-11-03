要胎兒心臟停跳…德州醫院拖40小時才救 流產婦感染亡

喬塞利‧巴尼卡2020年與女兒。(巴尼卡家庭提供)

德州 一所醫院2021年拒絕在胎兒心跳停止前協助已出現流產症狀的孕婦喬塞利‧巴尼卡(Josseli Barnica)終止妊娠，拖延逾40小時才予以醫療，導致28歲的巴尼卡感染併發症 不治。

非營利調查新聞機構ProPublica上月30日根據取得的醫療紀錄顯示，巴尼卡當時懷孕17周且已有流產徵兆，但她被告知，因為胎兒仍有心跳，人為干預流產視同「犯罪」。

巴尼卡的丈夫表示，醫療團隊告訴巴尼卡，德州當時的人工流產禁令規定，要等待嬰兒心跳停止。

美國廣播公司新聞網(ABC News)上月31日報導，1973年保障婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年被最高法院推翻後，德州頒布多項禁令和限制，且允許市民提告對懷孕六周孕婦執行墮胎的醫護人員；然而，許多女性懷孕六州之際，還不知道自己懷孕。

此外，任何「協助和教唆」孕婦接受人工流產醫療者，也可能被告。但在最高法院推翻「羅訴韋德」判決之前，德州即已通過嚴峻禁令，可對施行墮胎的醫師處以最高99年徒刑，併科最高10萬元罰金。

報導指出，巴尼卡在醫院痛苦煎熬40小時後，醫生聽不到胎兒心跳才開藥加速流產，之後又過了八小時便讓她出院。但巴尼卡回家後仍繼續出血，她致電詢問院方，被告知為正常現象。