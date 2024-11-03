我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗本色出演 驚喜客串「周六夜現場」大玩諧音哏嗨翻現場

投票戴MAGA帽被勸阻 川粉「脫衣狂甩」只穿內衣飆罵

要胎兒心臟停跳…德州醫院拖40小時才救 流產婦感染亡

編譯陳韻涵／綜合報導
喬塞利‧巴尼卡2020年與女兒。(巴尼卡家庭提供)
喬塞利‧巴尼卡2020年與女兒。(巴尼卡家庭提供)

德州一所醫院2021年拒絕在胎兒心跳停止前協助已出現流產症狀的孕婦喬塞利‧巴尼卡(Josseli Barnica)終止妊娠，拖延逾40小時才予以醫療，導致28歲的巴尼卡感染併發症不治。

非營利調查新聞機構ProPublica上月30日根據取得的醫療紀錄顯示，巴尼卡當時懷孕17周且已有流產徵兆，但她被告知，因為胎兒仍有心跳，人為干預流產視同「犯罪」。

巴尼卡的丈夫表示，醫療團隊告訴巴尼卡，德州當時的人工流產禁令規定，要等待嬰兒心跳停止。

美國廣播公司新聞網(ABC News)上月31日報導，1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年被最高法院推翻後，德州頒布多項禁令和限制，且允許市民提告對懷孕六周孕婦執行墮胎的醫護人員；然而，許多女性懷孕六州之際，還不知道自己懷孕。

此外，任何「協助和教唆」孕婦接受人工流產醫療者，也可能被告。但在最高法院推翻「羅訴韋德」判決之前，德州即已通過嚴峻禁令，可對施行墮胎的醫師處以最高99年徒刑，併科最高10萬元罰金。

報導指出，巴尼卡在醫院痛苦煎熬40小時後，醫生聽不到胎兒心跳才開藥加速流產，之後又過了八小時便讓她出院。但巴尼卡回家後仍繼續出血，她致電詢問院方，被告知為正常現象。

報導指出，巴尼卡回家兩天後大出血，急忙再掛急診，最終她在小產三天後因感染併發症逝世。十多名醫學專家表示，巴尼卡大可免於一死。

喬塞利‧巴尼卡2020年與女兒。(巴尼卡家庭提供)
喬塞利‧巴尼卡2020年與女兒。(巴尼卡家庭提供)

德州 墮胎 併發症

上一則

愛達荷州管轄6郡衛生局不給新冠疫苗 全美政府單位首見

下一則

馬斯克投入太空運輸、電動車、太陽能 提早布局20年

延伸閱讀

德州醫院「拖40小時」才救 流產婦感染併發症死亡

德州醫院「拖40小時」才救 流產婦感染併發症死亡
理財網站：如果川普勝選 這5州可考慮置產

理財網站：如果川普勝選 這5州可考慮置產
氣候變遷危機 北醫大研究：孕期氣溫每升1度 早產機率增6%

氣候變遷危機 北醫大研究：孕期氣溫每升1度 早產機率增6%
同天赴德州造勢 賀錦麗反墮胎 川普喊驅逐無證客

同天赴德州造勢 賀錦麗反墮胎 川普喊驅逐無證客

熱門新聞

慘遭長子殺害的華盛頓州修米斯頓與莎拉夫婦，另外三名子女也同時遇害。(取自臉書)

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

2024-10-26 20:28
數位支付領城龍頭Visa報告提醒消費者提防名為「數位扒竊」(digital pickpocketing)的新手法。(美聯社)

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

2024-10-26 21:00
前總統歐巴馬的大女兒瑪莉亞歐巴馬，刻意省略姓氏，闖蕩電影界。(路透資料照片)

歐巴馬大女兒「拋棄姓氏」闖電影圈 父親也無奈：想幫忙都難

2024-11-01 00:15
SpaceX與特斯拉電動車執行長、世界首富馬斯克，攝於5月。資料照片。路透

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

2024-10-26 11:37
密西根州特洛伊學區董事會的七名成員，現任主席施密特(後排右一)去年在一封電子郵件中，針對亞裔家長的不當描述，引發亞裔刻板印象爭議，招致撻伐。(特洛伊學區董事會官網)

亞裔家長愛炫耀子女成績？密州校委涉種族偏見道歉

2024-10-29 16:55
科羅拉多州15歲少女鮑勒(右，與母親合影)吃了麥當勞四盎司牛肉堡，感染大腸桿菌導致急性腎衰竭 。(美聯社)

10天吃三次麥當勞四盎司牛肉堡 15歲少女仍在對抗腎衰竭

2024-10-29 20:20

超人氣

更多 >
好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你
劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高

劉亦菲度假辣照 洋裝太薄被看光光 網：血壓飆高
重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢

重押3000萬賭川普美國大選勝出 神祕人物：只是想賺錢
401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元

401(k)供款上限調升 60～63歲可多存1萬1250元
搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果

搖擺州解析／賓州就看這一郡 幾可直接判定全國大選結果