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巴西互惠生外遇維州雇主 害死2人 恐關10年

編譯陳韻涵／綜合報導
維吉尼亞州男子班菲爾德(左)外遇打工換宿的褓姆麥哲倫(右)，竟然殺害髮妻和一名無辜男子，雙雙被控殺人罪名。(費爾法斯郡警長辦公室)
維吉尼亞州男子班菲爾德(左)外遇打工換宿的褓姆麥哲倫(右)，竟然殺害髮妻和一名無辜男子，雙雙被控殺人罪名。(費爾法斯郡警長辦公室)

來自巴西的打工換宿互惠生(au pair)朱利安娜‧佩雷斯‧麥哲倫(Juliana Peres Magalhães)兩年前到維吉尼亞州一戶人家擔任保母，結果和男雇主班菲爾德(Brendan Banfield)外遇引發殺機，造成一名無辜男子和班菲爾德的妻子身亡；麥哲倫上月29日承認殺人罪名，面臨最高10年徒刑，訂明年春季宣判。

美國廣播公司新聞網(ABC News)取得的認罪協議顯示，檢察官指控麥哲倫和班菲爾德於2022年8月起發生婚外情；當年秋季，班菲爾德曾表達想要「擺脫」元配克莉絲汀(Christine Banfield)。

法院文件指出，雙重謀殺案發生前，班菲爾德在情趣怪癖網站「FetLife」上登錄個人資料，進而發現一名男子萊恩(Joe Ryan)。

檢方表示，班菲爾德叫麥哲倫冒充克莉絲汀打電話給萊恩，邀約對方來在班菲爾德家玩「束縛」性愛遊戲。 

起訴書指出，萊恩於2023年2月24日抵達約定地點後，班菲爾德開槍擊中他頭部，接著持銳器刺死克莉絲汀；克莉絲汀的屍體在家中被發現，身上有刀傷，送醫後宣告死亡。

檢方指出，麥哲倫隨後也對萊恩開槍。

麥哲倫隨後打911報案，宣稱不明男子(萊恩)闖入民宅，但調查人員在現場並未發現強行進入的證據。

現年24歲的麥哲倫去年10月被捕，她因殺害萊恩被控二級謀殺罪和使用槍枝致死重罪，但她10月29日承認較輕的殺人罪名，可能面臨最高10年徒刑。

現年39歲的班菲爾德去年被捕，直到今年9月才被大陪審團起訴；今年4月他被傳喚出席聽證會，但國家廣播公司新聞網(NBC)華盛頓分台報導，他當時援引憲法第五修正案反對自證其罪的權利，拒絕回答問題。

麥哲倫的刑期訂明年3月21日宣判，排在班菲爾德的2月聽審之後。

巴西女子‧麥哲倫來美國打工換宿當褓姆，結果竟然和男雇主發生婚外情。‧(取自Ins...
巴西女子‧麥哲倫來美國打工換宿當褓姆，結果竟然和男雇主發生婚外情。‧(取自Instagram)

維吉尼亞州 巴西 槍擊

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