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聯航班機上揍熟睡聾啞乘客1分鐘、鮮血四濺 男子被空服員乘客制伏

記者張聲肇／綜合報導
10月28日一班從舊金山飛往華府杜勒斯國際機場的聯航班機上，發生一名男子對另一名熟睡中的乘客施暴事件。空服員和其他乘客合力制止了施暴男子，並在飛機降落後交由警方逮捕。圖為聯合航空國內班機客艙。(聯合航空官網)
10月28日一班從舊金山飛往華府杜勒斯國際機場的聯航班機上，發生一名男子對另一名熟睡中的乘客施暴事件。空服員和其他乘客合力制止了施暴男子，並在飛機降落後交由警方逮捕。圖為聯合航空國內班機客艙。(聯合航空官網)

聯合航空(United Airlines)上月28日傳出流血傷害事件，在一班從舊金山飛往華府杜勒斯國際機場的班機上，一名男子竟對一名熟睡中的乘客飽以老拳，時間長達一分鐘，導致鮮血四濺。空服員和其他乘客合力制止了施暴男子，並在飛機降落後交由警方逮捕。

法院檔案顯示，由舊金山飛往杜勒斯國際機場的聯航2247班機起飛約兩小時後，坐在35F座位的44歲男子納爾遜(Everett Chad Nelson)起身到機艙前方洗手間上廁所，返回座位時，突然對12F位置上正在睡覺的男性乘客頭部和臉部不分青紅皂白一頓狠揍，受害人頓時驚醒。

坐在第13排的乘客古普塔(Sandhya Gupta)告訴ABC新聞台，由於事出突然，他只聽到「令人毛骨悚然的陣陣慘叫聲。」納爾遜「暴烈、凶狠地猛捶打坐在前排靠窗的人，有夠邪惡的，這不是在酒吧『我要揍你兩拳囉』的吵架事件，好狠啊。」

受害人被打得兩眼紅腫，鼻樑裂開，鮮血不但濺到了座墊、機艙壁和窗戶，連納爾遜綠色外套的兩隻袖子也沾滿血跡。，幸好乘客中有位醫師，主動為傷者急救，幸無大礙。

至於攻擊者身上則沒有明顯傷痕，受害人似乎完全沒有自衛而反擊。

在醫生治療時，傷者一直比手勢，眾人才發現他是名聾啞人士。他透過手機簡訊，不斷告訴機組員，他很害怕，讓醫生感嘆不已。

其他見義勇為的乘客一路監控納爾遜直到飛機平安降落，早已接獲通知的救護人員和執法人員立即登機處理。

聯合航空隨後發表聲明感謝乘客和機組員迅速制伏暴力攻擊者。

納爾遜因毆打傷害同機乘客，被控以襲擊罪名，但警方並未說明攻擊動機，也未提及兩造關係。嫌犯若被定罪，將面臨最高一年刑期。

目擊者古普塔說，據機組員說法，嫌犯聲稱受害人先前在街上攻擊他，但受害人反駁說他這輩子從沒見過這個人。

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