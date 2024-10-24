佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司疏忽致死

佛州母親加西亞23日對科技新創公司Character.AI和谷歌提告，稱她的14歲兒子對該公司的聊天機器人上癮，結果聊天聊到走上不歸路。(取自X)

佛州一名母親加西亞（Megan Garcia）23日對科技新創公司Character.AI 和谷歌 （Google）提告，稱她的14歲兒子對該公司的聊天機器人上癮，迷戀生成式人工智慧 （AI），當他對機器人多次表達自殺念頭時，機器人也未能阻止他走上不歸路。

衛報報導，加西亞23日在佛州聯邦法院對Character.AI提起民事訴訟，聲稱由於該公司的疏忽、過失致死和欺騙性貿易行為，導致她14歲兒子賽澤（Sewell Setzer）在2月時在佛州奧蘭多去世。加西亞說，賽澤去世前幾個月裡，日夜都在跟聊天機器人對話。

加西亞在新聞稿說，「一款銷售給兒童的危險人工智慧聊天機器人應用程式，虐待、掠奪並操縱我兒子自殺。我們的家庭因這場悲劇而悲痛欲絕，但我要大聲疾呼各位，這款具有欺騙性、令人上癮的人工智慧技術存在危險，並要求Character.AI、其創辦人和谷歌負責。」

Character.AI在一條推文中回應道，「我們對一名用戶的不幸去世感到心碎，並向其家人表示最深切的哀悼。作為一家公司，我們非常重視用戶的安全。」但否認了訴訟的指控。

Character.AI的聊天機器人可以讓使用者創建角色，讓機器人用角色扮演的方式與之對話。賽澤把機器人設定為HBO影集《權力遊戲》裡的角色「龍母」丹妮莉絲．坦格利安，他自己則是扮演了丹妮莉絲的哥哥。根據加西亞的訴狀，賽澤每天會給虛擬丹妮莉絲發送數十條訊息，並獨自在房間裡與它交談好幾個小時。

加西亞指控，Character.AI的聊天機器人加劇兒子的憂鬱症病情。訴狀指出，虛擬丹妮莉絲曾問賽澤是否已經定好了自殺計畫，賽澤說已經定了，但不確定能否成功，然後虛擬丹妮莉絲向他說，「這不能當成不去執行的理由」。

加西亞律師在新聞稿中指出，Character.ai「故意設計、操作並向兒童銷售掠奪性人工智慧聊天機器人，導致一名年輕人死亡」。這起訴訟還將谷歌列為被告，因為Character.AI的創辦人夏澤（Noam Shazeer）曾在谷歌工作，雙方達成協議，谷歌同意提供一些技術給Character.AI。對此谷歌在聲明中表示，只與Character.ai簽訂許可協議，並不擁有這家新創公司或維持所有權股份。

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