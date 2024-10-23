我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

頭等艙被降等經濟艙讓「3歲愛犬過世」加州男怒告航空公司

編譯徐榆涵／即時報導
康帝略怒告阿拉斯加航空疏忽，讓自己愛犬過世。（取材自LegalOn官網）
康帝略怒告阿拉斯加航空疏忽，讓自己愛犬過世。（取材自LegalOn官網）

加州男子聲稱，今年搭乘阿拉斯加航空從紐約飛往舊金山時，登機後突被要求從頭等艙換至經濟艙，導致他其中一隻3歲愛犬死亡，如今已向航空公司提告。

每日郵報報導，加州舊金山男子康帝略（Michael 'Mike' Contillo）今年2月1日與父親帶著2隻法國鬥牛犬3歲Ash與10歲Kora一起搭乘頭等艙飛往紐約，在搭機之前，康帝略與父親突被要求從第4排座位移到第11排，以確保安全，但康帝略強調，隨意移動狗狗可能造成危險的呼吸與心臟問題，特別是在起飛之前，但最終仍被迫更換座位。

在換位子之後，Ash呼吸變得快速且沉重，且明顯變得焦慮，隨後平靜下來，動作也接著停止。直到起飛後，康帝略才能檢查愛犬狀況，且被告知寵物籠要全程關閉。不過他後來以為愛犬已經睡著，所以沒有檢查。

當飛機抵達舊金山國際機場，康帝略下飛機後，才發現Ash已經死亡，且完全屍僵，讓他忍不住當場痛哭。已知這趟航程約5小時，狗狗死後4小時左右會出現屍僵。

康帝略最近接受每日郵報訪問時表示，如果當初沒有被迫更換座位，愛犬就能安全度過這趟飛行，這也是為何一開始就購買頭等艙機票的原因，甚至支付2至100美元費用，讓愛犬得以進入機艙，指責阿拉斯加航空疏忽、粗心且魯莽。

針對空服人員因安全因素要求換座，他直言，「他們是想保護誰的安全？」此外，航空公司也未退還頭等艙與經濟艙座位的差額。

康帝略是法律公司LegalOn產品主管，他表示，愛犬離世讓他感到相當痛苦，為他帶來嚴重精神和情緒困擾，他在起訴書中聲稱，Ash具有特殊價值，就像自己的小孩，稱Ash生前是善良的狗，也很熱愛生活，「從來沒看過一隻狗如此高興地活著」。10歲的Kora目前身體健康，與康帝略同住舊金山。

舊金山 加州 寵物

上一則

判賠1.5億案 前紐約市長朱利安尼房、車資產 7天內須交出

下一則

明年度標準扣除額調高 稅可少繳些 2026申報適用

延伸閱讀

特斯拉當警車 加州警界吐槽：中看不中用

特斯拉當警車 加州警界吐槽：中看不中用
生活品質佳 加州人想走卻離不開

生活品質佳 加州人想走卻離不開
買特斯拉當警車 加州警吐槽：5缺失中看不中用

買特斯拉當警車 加州警吐槽：5缺失中看不中用
全國行人安全月 加州公路巡警提醒萬聖節討糖要小心

全國行人安全月 加州公路巡警提醒萬聖節討糖要小心

熱門新聞

航空旅遊圈當前最大爭議，不是靠窗座位或走道座位好，而是硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣。圖中這位旅客，右手推著硬殼行李箱，左手提著軟殼行李箱，不知是左右為難，或兩全其美。(美聯社)

硬殼或軟殼行李箱孰優孰劣 製造廠老實說

2024-10-15 02:00
2022年8月國會通過國稅局800億元預算，其中編列數百億元專門用來執行查稅；但財政部要求國稅局，不得將上述查稅經費用於年收入低於40萬元的小型企業或家庭的稅務調查。(美聯社)

收入未申報…報稅3漏洞 普通人也可能被國稅局查稅

2024-10-19 10:12
2025年聯邦醫療保險已開放登記，因保險方案變化大，被保人若要選到合適方案，須做足功課。(美聯社)

延續紅藍卡舊計畫恐吃虧 4點應對變化

2024-10-16 05:24
近年來自中國的無證移民大增，美國再用包機遣送一批中國無證客回去，是四個月來的第二次。（美聯社）

相隔4月 美再派包機遣返中國無證移民

2024-10-17 22:00
在蒙大拿州露營時失蹤的柯吉爾塞姆經驗屍後被發現是死於謀殺，並非遭到熊的攻擊。(擷自加拉丁郡警長辦公室臉書)

失蹤登山客並非遭熊襲死亡而是謀殺 警方籲民眾小心

2024-10-17 10:15
半官方房貸機構房利美總裁普莉西拉‧阿莫德瓦指出，目前房價處於20年來最高點。(路透)

房價20年新高 房市供不應求 專家：沒看過這樣的房地產市場

2024-10-21 05:06

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔