西雅圖7口之家槍擊5死1傷慘劇 15歲兒子行凶

遭到殺害的修米斯頓與妻子。(取自臉書)

西雅圖 西南方秋市(Fall City)七口之家21日早晨發生槍殺慘劇，全家五死一傷，15歲的青少年涉嫌在價值200萬元豪宅家中殺死他的軟體工程師父親、母親以及四個兄弟姐妹中的三個。

「每日郵報」報導，42 歲馬克．修米斯頓(Mark Humiston)、他的妻子莎拉(Sarah) 和三個孩子21日被發現在他們位於愛麗絲湖畔秋市的鄉村豪宅內被槍殺。該豪宅位於西雅圖以東約30英里處。

警方尚未透露受害者的姓名或年齡，以及他們之間的關係。 但鄰居表示，這名少年殺死了他的父母和兄弟姐妹，除了一名設法逃脫大屠殺的妹妹。

據報導，這名少女中了兩槍，在鄰居幫助下，被送往醫院。據官員稱，她的狀況「令人滿意」。

根據修米斯頓的領英(LinkedIn)訊息，他來自德州 ，曾在西雅圖Hargis Engineers 擔任副校長，並在那裡工作近20年。 這家人於2019年購買了這座龐大的三房、四間浴室豪宅。

稍早，警方指，死者包括三名未成年人， 一名15歲少年被捕。國王郡警局發言人梅利斯(Mike Mellis)說，早晨5點左右，就接到好幾通911緊急電話，警方趕至現場，立即收押涉案少年，送醫急救另一受傷少女。

警察進屋後，發現五具屍體，兩名成年人，三名十來歲的小孩，梅利斯說「很顯然這是滔天巨罪案的現場。」

發言人說，涉案的似乎是一家人，彼此關係暫不明朗；對鄰居已無威脅，「沒有理由還需要逮捕誰。」

嫌犯目前羈押在金恩郡青少年拘留所。他的律師帕克(Amy Parker)和坎貝拉(Molly Campera)在聲明中表示，當事人喜歡山地自行車運動和釣魚 ，沒有前科。

西雅圖附近21日早晨發生槍殺慘劇，全家五死一傷，死者包括三名未成年人， 一名15歲少年被捕。圖為鄰居離開案發現場。(美聯社)

鄰居楚雯(Lynne Trowern)告訴電視台，這家夫婦和五個孩子同住，「我完全被嚇壞了，淚流不停。這是我要去女兒家的原因，我不能一個人待在這裡，我老是看到孩子們的臉。」「昨天下午，我還看到孩子們在車庫前面玩耍。」

金恩郡議會議員佩瑞(Sarah Perry)說，命案發生在秋市愛麗絲湖區(Lake Alice)的七口之家，倖存者已由當地親人出面看顧。

警長柯爾-汀達爾(Patricia Cole-Tindall)說，聽到這起命案，她「十分傷心，十分不安。」並說，「我的團隊會把一切調查清楚，釐清有關的事實。」警方初步把全案視為「家庭暴力」案處理。

受傷的少女身中兩槍後，跑到鄰居家求救。福斯新聞西雅圖地方台(FOX 13 Seattle)說，少女被送到港景醫院(Harborview Medical Center)治療，醫生說「情況令人滿意。」

曾經和這家人為鄰的受訪者說，這家的孩子都很有禮貌，在家受教育。也有人說，孩子們很會幫父母和鄰居做事，幾乎每天全家人都要環湖散步一圈。

華盛頓州警奉命前去處理命案現場，調查將由金恩郡警局重罪小組負責。