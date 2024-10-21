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喬州薩佩洛島登船梯崩塌 至少7死6重傷

編譯俞仲慈／綜合報導
喬治亞州薩佩洛島(Sapelo Island)渡輪碼頭19日發生登船梯崩塌意外，導致20名遊客落水，造成至少七人死亡六人重傷。(美聯社)
喬治亞州薩佩洛島(Sapelo Island)渡輪碼頭19日發生登船梯崩塌意外，導致20名遊客落水，造成至少七人死亡六人重傷。(美聯社)

喬治亞州薩佩洛島(Sapelo Island)碼頭19日發生登船梯坍塌意外，導致20名遊客落水，造成至少七人死亡六人重傷的不幸，至於意外發生原因仍有待釐清。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，19日下午3時50分左右，瓊斯(Irvin Jones)夫婦準備搭上渡輪，不料踏上登船梯沒多久，瓊斯發現腳底正在搖晃，驚覺大事不妙，立刻跳回浮動船塢，接下來慘案發生。

瓊斯描述當時情況：「我身後兩個女孩落水，登船梯掉進海裡，整個崩塌。」 並強調：「事情發生太快，大家來不及反應，實在太悲慘、太可怕，距離不到8呎距離，我看到有人溺水，還有位女士跳水想要救出小嬰兒。」

瓊斯妻子貝芙莉(Beverly)回憶當時仍餘悸猶存：「真是太可怕了，落水民眾想要抓個東西，但他們根本沒有東西可以抓。」

喬州自然資源廳(Department of Natural Resouces)廳長拉邦(Walter Rabon)事後召開記者會證實，當時共有20名遊客落水，造成至少七人死亡、六人重傷的不幸，堪稱薩佩洛島歷史性災難。

拉邦表示，肇事的鋁製登船梯是於2021年11月安裝，供乘客上下船之用，不過語帶保留表示：「不敢保證負責人每天起床後，天天加以檢查。」並強調：「根據初步調查，確認這起災難是因為登船梯坍塌造成，登船梯一端落海，另一端仍連接著浮動船塢。」

拉邦透露19日適逢周末，薩佩洛島舉辦年度文化活動，遊客暴增約700人，還特別加開渡輪疏運旅客，當記者詢問載量爆增是否是登船梯坍塌肇事原因，拉邦直言：「我們目前不排除任何可能性。」並透露調查人員正查看登船梯維修紀錄：「我可以說，這是結構性瑕疵，這類鋁製登船梯應該很少、很少維修，但我們會持續關切調查進展。」

至於白宮在接獲這起不幸消息後，總統拜登發表聲明表達哀悼：「原本是一場歷史文化的歡樂慶典竟變成悲劇與災難，白宮與喬州各級官員會保持聯繫，以提供任何必要協助。」

薩佩洛島是喬州海岸附近離島，只能搭船或渡輪到達。他們中的許多人被稱為Gullah-Geechee人，他們是1802年被帶到島上並在沿海種植農物的非洲奴隸的後裔。

薩佩洛島渡輪碼頭登船梯一端掉落海中，另一端仍連接著浮動船塢，意外發生原因仍有待釐...
薩佩洛島渡輪碼頭登船梯一端掉落海中，另一端仍連接著浮動船塢，意外發生原因仍有待釐清。(美聯社)

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