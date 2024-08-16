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被犯罪分子盯上 賓州、康州多起亞裔店東住家遭「踩線」後被竊

編譯盧炯燊／綜合報導
費城唐人街。賓州及康乃狄克州最近連續發生多起亞裔人士住宅遭竊案件；組織犯罪集團以亞裔店東的住宅為目標，因為他們認定亞裔業主多以現金交易，家裡一定藏有大量現金及貴重物品。(美聯社)
費城唐人街。賓州及康乃狄克州最近連續發生多起亞裔人士住宅遭竊案件；組織犯罪集團以亞裔店東的住宅為目標，因為他們認定亞裔業主多以現金交易，家裡一定藏有大量現金及貴重物品。(美聯社)

賓州及康乃狄克州最近連續發生多起亞裔人士住宅遭竊案件，而且受害者顯然事前就已被犯罪分子盯上。

亞裔人士住宅經常成為搶匪竊賊的目標，警方承認這是一個令人不安的全國性犯罪趨勢；組織犯罪集團以亞裔店東的住宅為目標，主要是他們普遍認定亞裔業主一般多以現金交易，家裡一定藏有大量現金及貴重物品。

亞裔店東一旦遭盯上，犯罪集團就會首先「踩線」跟蹤、監視目標人物，甚至採取數字監控，以了解他們的生活模式及習慣，然後再跟蹤他們下班回家，知道地址後趁機下手。

賓州阿賓頓鎮(Abington)在7月31日及8月6日，先後發生兩起亞裔住宅遭人入屋盜竊及洗劫案。警方確認這兩間民宅事前都遭竊賊鎖定，受害事主都在阿賓頓地區擁有或經營生意。

兩起事件都在是晚上發生，屋主及家人當時正在家中，兩名竊賊入屋打劫時更打傷一名居民，之後掠走大批財物。

另外康乃狄克州謝爾頓市(Shelton)亨廷頓區(Huntington)一戶亞裔民宅，7月底遭竊賊入屋洗劫，被掠走一批現金、珠寶及首飾等。被害屋主是當地一家餐廳的老闆，警方認為，在竊賊入屋行竊之前，早已做好「踩線」工作。

警方事後逮捕了一名42歲麻州華裔男子張俊鏗(Jun Keng Zhang，譯音)，在他家中起出大批贓物。

康州負責研究犯罪模式及手法的情報綜合中心，最近聯同紐約州、新澤西州、麻州及羅德島的執法部門舉行會議，商討亞裔成為入屋行劫目標趨勢。

負責官員席爾瓦(Tim Silva)說，負責「踩線」的賊人，有時甚至會打扮得像在附近工作一樣。但他們可能會對目標設置監視設備，例如攝影機。

警方建議，要注意家居附近是否出現通常不存在的汽車、留意是否遭人跟蹤回家、要採取措施保護家中的貴重財物、不要把大量現金留在家裡、在住宅正面及後面加裝感應照明、在住家及經營的店鋪周圍安裝監視攝影機以及警報系統。

亞裔 麻州 康乃狄克州

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