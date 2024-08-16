被偷600元處決3男 威州亞裔男4項罪名成立

為了600元，而以處決方式殺害三名疑似偷錢男子的兩名亞裔罪犯，拉塔納薩克(左)和陶那亞( 右)。(美聯社)

威斯康辛州 現年37歲的亞裔 男子陶那亞(Nya Thao，音譯)被控在2021年槍殺三名男子，拉克羅斯郡(La Crosse County)陪審團13日裁定，陶男犯下三項故意一級謀殺罪和一項持槍重罪。檢方表示，陶男與同案另一被告認為三名死者當中有人偷了他們600元，要三人下跪後，當場「處決」他們。

拉克羅斯論壇報(La Crosse Tribune)報導，陶男來自威州奧納拉斯加(Onalaska)，這是他因本案第二次出庭受審；他的刑期訂於10月14日宣判。同案另一罪嫌拉塔納薩克(Khamthaneth Rattanasack，47歲)已於去年10月承認犯下一級故意謀殺罪，今年1月被判處無期徒刑。

2021年7月被陶男和拉塔納薩克殺害的三名男子分別為24歲的羅鵬(Peng Lor，音譯)、楊奈莫(Nemo Yang，音譯)以及23歲的馬隆尼(Trevor Maloney)。他們的屍體在拉克羅斯一處採石場入口外被發現。

檢察官表示，拉塔納薩克相信這三人至少有一人偷了他600元。三名死者被殺前一晚與他們同住的一名女子告訴警方，拉塔納薩克要他們跪下，然後將槍交給陶男，陶男向被害者連開數槍射殺了他們。

2021年案發當時的拉克羅斯郡警長沃爾夫(Jeff Wolf) 表示，7月23日凌晨5時屍體被採石場工人發現幾小時之後，一名女子向警方表示，她與三名死者前一晚同住在旅館，當天凌晨他們轉去另一家旅館，路上被一輛黑色賓士汽車跟蹤，接著拉塔納薩克持槍進入他們車內，要她開車跟著賓士車開往採石場。然後，拉塔納薩克要三男跪下，把槍交給陶，由陶開槍殺死三名男子。

次日，拉克羅斯郡警方獲得線報，一名來自明尼亞波里斯的男子告訴當局，這場殺戮的起因，是死者欠了剛剛出獄的拉塔納薩克600多元。拉塔納薩克和陶男後來很快落網。調查人員認為，部分被害人和兩名被告可能是敵對幫派成員。