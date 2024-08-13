37年前女嬰棄屍 追到生母 控一級謀殺

當年震驚全美的加州垃圾箱嬰屍案，37年後終於確認死者母親為55歲的女子艾維拉；她已遭逮捕並被控以一級謀殺罪名。(河邊郡警局)

1987年加州 河邊郡(Riverside County)一處垃圾箱內發現一具新生女嬰屍體，案情震驚全國。37年後，經由DNA檢測 ，確定女嬰生母身分；警方以一級謀殺罪名逮捕現年55歲女子艾維拉(Melissa Jean Allen Avila)，移送河邊郡地檢處偵辦。

警方說，1987年10月13日一名男子在河邊市喜艾拉大道5400號附近垃圾箱翻找東西，赫然發現一具女嬰屍體。當時雖然判定是他殺，但經過一番調查，卻始終找不到嫌犯而成為懸案。

郡警局謀殺懸案組2020年在「正義季節」(Season of Justice)非營利組織的贊助下重啟調查，請德州Othram實驗室分析屍體DNA。Othram實驗室2021年11月接案，建立嬰兒的基因檔案。檔案後來送回加州警方，由加州調查人員接手，比對最後找到女嬰生母艾維拉。女嬰死亡時，她年僅19歲。

警方在北卡州謝爾比(Shelby)找到嫌犯，於8月5日逮捕她，隨後移送給河邊郡警方，以一級謀殺嫌犯身分羈押在該郡拉瑞史密斯矯正中心。7日過堂後，被告簽具自動出席審判庭切結書後，獲得交保。法院預定9月9日再度開庭。

河邊郡警局長龔薩雷斯(Larry Gonzalez)說，在調查人員以及合作夥伴的不懈努力下，受害人的身分終於確認，檢警得以宣布破案。