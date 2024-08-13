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嫌少女裙短動手拉扯 猶州凱倫被控罪

編譯俞仲慈／綜合報導
在餐廳公開拉扯少女短裙的猶他州女子羅倫佐，被控猥褻輕罪而遭警方逮捕。(聖喬治市警局)
在餐廳公開拉扯少女短裙的猶他州女子羅倫佐，被控猥褻輕罪而遭警方逮捕。(聖喬治市警局)

猶他州一名好管閒事的婦女在餐廳用餐時，因看不慣一位女孩裙子穿太短，當場拉扯對方裙子，被檢方指控觸犯猥褻罪並且丟掉州檢察長辦公室法律秘書的工作。

每日郵報報導，猶他州聖喬治市(St. George)49歲婦女艾達·羅倫佐(Ida Lorenzo)今年4月間在一家牛排館用餐時，公然拉扯被害人裙子，面臨A級猥褻輕罪指控，並於上個月30日與檢方達成認罪協議。

根據社群平台「抖音」(TikTok)瘋傳的一支影片，羅倫佐在眾目睽下拉扯19歲被害人的裙子，當時還亮出工作證強調：「我是為國家服務的公務員。」而且語出威脅表示，若少女再露屁股或讓私密部位走光，將立即通報兒童保護機構處理。

當時受害少女的朋友拍下整個過程並警告羅倫佐：「你不可以碰她。」被害人無端遭到羅倫佐的騷擾，決定報警處理，她向警方表示，當時感覺「有冰冷的手撫摸我的皮膚」，原以為是朋友開玩笑。

結果轉身一看，發現竟然是一位陌生的「凱倫」(Karen，專指好管閒事的白人大媽)，讓她感覺被侵犯：「並非身體上而是精神上的侵犯。」因此留下難以磨滅的創傷並坦承：「我飽受體重問題的折磨。」

至於這位「凱倫」則對於自己的行為毫無反省，反咬少女裙子「短到露出私處與臀部」，是基於好心想將對方裙子拉低一點，因為當時有兒童在場，而牛排館工作人員卻放任不管。

當警方找上門時，這位「凱倫」一臉錯愕問道：「你要逮捕我？」還不忘為自己喊冤：「你可做任何你需要做的事，但這不能解決問題。」警員當場告誡她：「任意觸摸他人衣物或身體屬於犯罪行為。」並強調羅倫佐的拉扯行為極不恰當，但羅倫佐義正嚴詞強調：「我是要蓋住私密部位來保護我們的孩子。」但員警反嗆她：「沒錯，但這不關你的事。」

羅倫佐事後被州檢察長辦公室解雇，但她將解雇歸咎於「個人無法控制的因素」，並透過募款網站GoFundMe集資作為失業津貼，直到找到新工作為止。

猶他州 抖音 TikTok

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