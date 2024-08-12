西南航空查出內賊 盜用7.9萬元折價券

西南航空客服部門一名員工利用工作之便，盜用價值近8萬元的折價券，遭警方逮捕。(美聯社)

西南航空(Southwest Airlines)進行內部查核時，發現客服部門一名員工利用工作之便，盜用價值近8萬元的折價券供個人使用，報警處理後，檢方以盜竊罪名起訴這名內賊。

今日美國報(USA Today)9日報導，總部位於德州 達拉斯的西南航空日前調查發現，任職於聖路易「蘭伯特國際機場」(Lambert International Airport)的客服員瓊斯(Brooklyn Jones)盜用旅客身份，兌換大筆折購券圖利個人。

案件曝光後，瓊斯以書面聲明向西南航空坦承犯行，同意歸還手上所有折價券，但是對於檢方指控的竊盜重罪卻堅決不認罪。

瓊斯辯護律師福爾克(Bert Fulk)向USA Today指出，檢方的指控「嚴重依賴第三方聲明」並強調：「我們期望在今後審理過程中，能夠獲得或重新審視事證並保留發表評論的權利。」

根據起訴書內容顯示，犯行曝光後，警方將瓊斯帶至個人置物櫃時，瓊斯向西南航空交出119張折價券，總價值3萬6300元。

瓊斯被捕後坦承自2023年8月1日至2023年9月23日期間共兌換四次折價券，西南航空經過調查發現，瓊斯兌換折價券金額累計達7萬9000元。

報導指出，瓊斯預定9月16日再次出庭，西南航空對於此案僅強調：「本公司尊重執法部門的決定。」並拒絕發表任何評論。

據了解，西南航空內賊案不只一樁，在芝加哥 中途機場(Midway Airport)任職的馬丁(DaJuan Martin)利用職務之便虛構客戶姓名，騙取高達190萬元折價券得手後，以低於票面的價格轉售給另一名被告布魯克斯(Ned Brooks)等人謀取利益。

事跡敗露後，馬丁去年6月遭到起訴並於上個月與檢方達成認罪協議，法院預定11月1日宣判，屆時恐將面臨最高20年徒刑與最高25萬元罰鍰。