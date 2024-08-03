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吸麻男機上暴走 向空服員求歡、開機門 飛機緊急迫降

編譯周辰陽／綜合報導
一名搭乘美國航空班機的旅客因吃了太多大麻食品，在飛行途中行為失控，迫使機長決定飛機在猶他州緊急降落。(路透)
一名搭乘美國航空班機的旅客因吃了太多大麻食品，在飛行途中行為失控，迫使機長決定飛機在猶他州緊急降落。(路透)

聯邦執法部門表示，一名來自新澤西州的旅客吃了太多大麻食品(weed edibles)，在飛行途中行為失控，向一位空服員求歡與試圖打開機門，迫使機長在猶他州緊急迫降。

紐約郵報報導，猶他州聯邦地方檢察官辦公室1日表示，這名旅客是26歲的加普科(Eric Nicholas Gapco)，7月18日搭乘西雅圖飛往達拉斯的美國航空2101號航班時，行為開始「不守規矩」。

根據有關單位說法和新聞報導，加普科脫掉襯衫，開始拿出電子煙筆(vape pen)吞雲吐霧，拒絕聽從機組人員指示，對著機組員大喊大叫與出手打人，隨後更向她提出性要求，加普科還把自己關在洗手間。聯邦官員表示，這位失控乘客還涉嫌襲擊了一名空服員，甚至在飛機飛行期間「多次」試圖打開機門。

猶他州媒體KSL TV取得的影像顯示，機組人員試圖讓他冷靜下來時，光著上身的加普科大喊「我神智正常！」。由於加普科拒絕就座，空服員就在其他乘客的協助下，用束具綁住他的手腳，機長則決定飛機改道鹽湖城緊急著陸，警方隨即登機將他帶走。

警員登機後，試圖扶加普科起身以把他帶下機，但他卻出聲抗議，堅稱「我的腿有血栓，我需要住院！」

根據法庭文件，加普科否認吸食任何非法藥物，但後來告訴執行逮捕的警官，自己吃了「約10塊大麻食品」，卻對藥效強度毫無頭緒。

檢方指出，加普科還涉嫌在飛行途中，試圖將一袋成分不明的藥物遞給另一名乘客。他在鹽湖城國際機場被捕期間，據稱打破了一扇玻璃門，還向一名警官吐口水。拘留申請指控加普科「繼續試圖動粗」，並且「對醫務人員和警察表現出好鬥性」。

加普科被控干預機組人員工作和企圖損毀飛機。鹽湖城的聯邦調查局調查站和警局現正調查這起案件。

猶他州 大麻 新澤西州

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