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「他愚弄了所有人」 前FBI特工性侵女童判終身監禁

記者張聲肇／綜合報導
因涉嫌性侵而遭聯邦調查局開除的前特工鮑爾，後來任職阿拉巴馬州警期間，又性侵一名11歲女童，而被判處終身監禁。(美聯社)
因涉嫌性侵而遭聯邦調查局開除的前特工鮑爾，後來任職阿拉巴馬州警期間，又性侵一名11歲女童，而被判處終身監禁。(美聯社)

受害女童的母親在法庭作證時說「他愚弄了所有人」， 前FBI特工前鮑爾(Christopher Bauer)因為在阿拉巴馬州性侵11歲女童，被法院判處終身監禁。

鮑爾因涉嫌持刀強制性侵同事，被聯邦調查局開除，之後卻被雇為阿拉巴馬州警，就在當警察期間，犯下強姦女童罪。

美聯社說，現年45歲的鮑爾，利用偽造的推薦信，得以在各執法單位間遊走。偽造文書一事，促使FBI調查，但聯邦檢察官在州級法院審理期間，暫不對他提告。

今年6月，法院大陪審團經過一整個禮拜聽審後裁決，鮑爾「一級肛交、性侵」未滿12歲兒童罪行成立。

身著橘色囚服、手腳上銬的鮑爾對蒙哥馬利巡迴法院法官普爾(Jimmy Pool)說，他從沒想像過自己竟然會淪為階下囚，陪審團的判決，不見得都對。

他對著法官說，「看來，無論我怎麼說，都沒人相信我是無辜的。只要有人控告我，我就一切都完了。」

被害人母親站在檢察官旁邊。蒙哥馬利郡地區檢察官貝利(Daryl D. Bailey)說，鮑爾就是｢性掠奪者」(sexual predator)，這種人應該「從我們的街頭永遠移除。」貝利對他求處極刑。

女童媽媽對法官說，「他是隻怪獸，」利用警察的徽章，裝出「好人的形象」，「大家都被他愚弄了」。

普爾法官宣判無期徒刑時說，受害人的證詞，他「每個字」都相信。

辯護律師舉出被告自幼不幸的童年替被告求情，說鮑爾在寄養家庭、孤兒院都遭到虐待。他五歲就離開父母，後來被診斷出有天生的反社會人格。

2021年被逮捕歸案的鮑爾，在紐奧良以及其他許多地方，還有數宗性虐待兒童的官司等著他。路易斯安納州警局說，阿州案件結束後，會將他引渡過去受審。

鮑爾 阿拉巴馬州 FBI

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