非裔女報警反遭白警槍殺 過程毛骨悚然 伊州涉案警員被控罪

格雷森開槍射殺馬西。(伊州警察廳公布 youtube)

伊利諾州檢察官22日公布該州桑加蒙郡(Sangamon County)春田市36歲非裔 婦女馬西(Sonya Massey)遭一名白人警察槍殺的監視影片，其中一段視頻顯示，涉案警員格雷森(Sean Grayson)向試圖把鍋子從爐頭上移走的馬西大吼大叫，並威脅要開槍，梅西躲開後短暫起身時，格雷森隨即對她開了三槍，馬西臉部中彈當場死亡。

這起槍擊案發生在7月6日午夜12時50分，馬西因懷疑住家附近有可疑活動撥打了911報警，格雷森跟另一位副警官抵達了馬西的家，沒多久後射殺了馬西。格雷森被控三項一級謀殺罪、嚴重持槍毆打罪及執法不當行為罪，但格雷森並不認罪，他目前被關押在桑郡監獄不可保釋。

拜登 總統對此發表聲明稱，「該案提醒我們，美國非裔常常面臨著擔憂自身安全，而我們許多其他人卻沒有這種擔憂，」他還提到，馬西的家人應該得到公正的對待，拜登並呼籲國會立刻通過「佛洛伊德警務正義法案」(George Floyd Justice in Policing Act)。

馬西住在斯普林菲爾德市S. Hoover大道2800號街區，案發時她先撥打911報告住家附近疑有可疑活動，從檢察官22日公布的約36分鐘影片中，可以看到格雷森及另一位警察進入馬西家前，先在附近搜索是否有任何可疑人事物，然後才敲馬西家的門。

身形瘦弱的馬西隔了一陣子應門現身，起初馬西顯得似乎很困惑，無法清楚表達自己的需求。警察告知沒有發現異常，之後希望馬西提供身分證件以便填寫警察報告後結案，期間屋內爐頭上有一口鍋子正在煮熱水，於是警察允許馬西走過去將鍋子移開，當馬西把鍋子放在旁邊的料理台時，格雷森拔出他的9毫米手槍並威脅要向馬西開槍，馬西隨即向格雷森道歉並躲避，但格雷森卻仍向馬西開槍。

格雷森(右)明顯比馬西(左)高大強壯。(伊州檢方公布影片截圖)

該事件從一般的警察據報到場了解到升級為槍擊案時間不到30秒。格雷森事後告訴警察，馬西是衝著他來的，不過，從22日公布的影片似乎並沒有證實這一點。格雷森已於上周被解雇，如果罪名成立，他將因謀殺罪判處45年至終身監禁，毆打罪也可處6到30年監禁，行為不當的刑期約2到5年。

桑加蒙郡伊州 檢察官米爾希瑟(John Milhiser)說，白人警察格雷森直到開槍後，才啟動身上的隨身攝影機。法庭文件詳細記錄了這起事件，影片中顯示，格雷森還建議他的搭檔不要為馬西提供醫療救助，因為其傷勢很嚴重，最終其夥伴還是為馬西提供了緊急處理，並一直陪著馬西直到醫護人員趕到。

伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)發表聲明說，攝影機所拍下的內容令人毛骨悚然，他並向馬西家人表示深切同情。羅武同時呼籲公眾在刑事司法系統審理該案期間保持冷靜。

馬西的家人聘請了全國知名的民權律師克倫普(Ben Crump)，他曾是全國矚目明尼蘇達州弗洛伊德案以及泰勒(Breonna Taylor)家人的委任律師。他表示，很難想像一名因害怕入侵者而報警的婦女，最終會在自己家裡被警察開槍射中頭部致死。