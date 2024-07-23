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芝加哥女郵差送信遭槍殺 懸賞25萬緝兇

編譯徐薏茹／綜合報導
芝加哥一名女郵差19日在值勤時遭遇多次槍擊，送醫不治。郵政調查局懸賞25萬元獎金，徵求能逮捕和定罪兇嫌的資訊。(路透)
芝加哥一名女郵差19日在值勤時遭遇多次槍擊，送醫不治。郵政調查局懸賞25萬元獎金，徵求能逮捕和定罪兇嫌的資訊。(路透)

一名郵差19日在芝加哥的一棟住宅前遭槍殺。全國郵差協會(National Association of Letter Carriers，NALC)證實受害郵差是48歲的奧克塔薇亞·雷德蒙德(Octavia Redmond)，她有五年的郵差資歷。

NALC 19日發表聲明：「全國郵差協會對我們在伊利諾州11分部(IL Branch 11)的芝加哥姊妹奧克塔薇亞·雷德蒙德遭遇謀殺感到心碎。今日，雷德蒙德姊妹在出勤途中遭遇多次槍擊，並被送往醫院，在醫院去世。兇手仍逍遙法外。」

芝加哥警察局通訊辦公室20日發布聲明說明，雷德蒙德在一處住宅前時，「一名身分不明的男性靠近她，兇嫌在開槍後乘車逃離。」

本槍擊案發生於芝加哥南邊的西普爾曼(West Pullman)社區，案發時間為中部時間上午11時38分左右。

警方指出，受害者身中「多處槍傷」，被送往一地方醫院後在醫院死亡。

目前尚未逮捕任何與槍擊事件相關嫌犯。

郵政總局調查部門郵政調查局(Postal Inspection Service)芝加哥分局提供25萬元的懸賞獎金，徵求能逮捕和定罪兇嫌的資訊。

NALC的聲明表示：「NALC的成員對奪走無辜女性生命的這一無意義暴力行為感到憤怒，長久以來，針對郵差的暴力犯罪一直在增加，令人震驚的是，現在郵差被針對、攻擊甚至被謀殺的案件並不罕見，這是完全不可接受的，我們需要立即的改變。每一個美國人都應該擁有沒有恐懼並能安全返家的工作環境，直到這一情況成為所有郵差的現實情況為止，我們都不會停止奮戰。」

芝加哥 槍擊 郵政

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