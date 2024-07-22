搶奪蘋果手機引殺機？田納西州12歲童殺害8歲表妹

iPhone 16系列，示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

田納西州 最近發生一起家庭悲劇，一名12歲女童疑似與8歲表妹爭奪蘋果iPhone 手機，竟然下毒手殺害表妹，犯案過程剛好被臥室的監視器拍下，檢方對涉案女童以一級謀殺罪加以起訴。

根據美聯社報導，本月15日田納西州洪堡(Humboldt)一名12歲女孩趁著8歲表妹熟睡時將她活活悶死。

檢方透露，死者與被告同住的臥室剛好安裝監視器並將整個行兇過程拍下，警方17日取得監視器影片，由於罪證確鑿，檢方以犯下一級謀殺罪與篡改證據罪將女童起訴。

吉布森(Gibson)地區檢察官艾吉(Frederick Agee)公布聲明表示，根據監視器畫面顯示，12歲女童使用寢具將熟睡的表妹悶死後，「還不忘整理並重新擺放死者遺體」。

根據死者定居在孟菲斯(Memphis)的親友向當地媒體WREG-TV透露，這對表姊妹自從來到洪堡與祖母同住後，兩人經常為iPhone手機爭吵。

對於這起未成年殺人案，艾吉在聲明中強調：「我認為這是檢方起訴的成年人或青少年所犯下最駭人聽聞的暴力罪行之一。」並要求法官對這名本月底即將年滿13歲的被告安排在成人法庭受審，以便日後判刑採取「更長刑期，無論監禁或是法院監督下接受矯正」。