亞利桑納州慘劇 2歲女兒車內熱死 父二級謀殺罪起訴

37歲的斯科特斯。(取自IG)

亞利桑納州 馬拉納郡(Marana County)本周發生一起慘劇，一名男子將兩歲的女兒獨留車內，導致女兒在車內活活熱死，該男已被逮捕，並被控二級謀殺罪。

根據馬拉納警方的消息，37歲的斯科特斯(Christopher Scholtes)於12日上午被逮捕，被關押在皮馬郡(Pima County)成人拘留中心(Adult Detention Center)。

7月9日下午4時左右，警方和消防員獲報前往帕賽歐蘭丘阿賽羅(Paseo Rancho Acero)和派頓司法院(Paytons Court)附近的一戶住家，報告稱一台車內有一名失去意識無反應的孩童。

斯科特斯告訴警方，他和女兒稍早到家，女兒仍在車上睡覺，他稱不想吵醒女兒，所以將孩子留在未熄火的車內，空調仍保持運作，然後他便進入屋內。

孩子的母親稍晚返家時發現車內的女兒已昏迷，車子已經熄火，她撥打911求助並為女兒施行心肺復甦術(CPR)，直到現場急救人員抵達。

警探當晚獲得搜查令，從附近的住家中取得監視器影片。監視器畫面顯示，女童留在車內約三個小時。

該地區9日當天的氣溫超過華氏110度，並且發布了「過熱警告」(excessive heat warning)。

斯科特斯因二級謀殺罪和兒童虐待罪指控被拘留。

馬拉納警察局在新聞稿說明這一案件：「這一事件是一次明顯的提醒，突顯將孩童留在無人看管車內的危險性，車內的溫度可能迅速升高，即便是相對溫和的天氣也是如此，幾分鐘內就可能導致致命後果。」