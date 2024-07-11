國慶日驚爆槍案 嫌犯在黃石公園內計畫大開殺戒 被警擊斃

公園警方公布死者為28歲嫌犯法斯諾。(取自臉書)

黃石國家公園管理處9日說，上周在公園內持槍挾持一名女性並射傷一名巡警的28歲嫌犯法斯諾(Samson Lucas Bariah Fussner)， 企圖在公園附近慶祝國慶人群中大開殺戒，他和巡警交火時被擊斃。槍案在各市街道氾濫，但在黃石地區卻很少見，特別是在國家公園內。

法斯諾和警方駁火地點是公園內度假小屋林立的峽谷村( Canyon Village)，位於黃石湖北邊，離遊客最多的景點有一段距離。

管理處說，公園區911緊急救護中心7月4日子夜剛過，就接獲求救電話，說峽谷村內某一住處有女性遭到挾持。這名女性告訴公園保安人員，法斯諾威脅要殺她和其他人，同時計畫大肆殺戮在公園外頭慶祝國慶的人群。

管理處說，公園的巡警在峽谷區發現嫌犯的車子，判定他攜帶武器彈藥，隨時可能犯案。「法斯諾還逍遙法外時，巡警一面搜尋，一面在遊客集中地區和公園員工辦公地點加強部署，911緊急反應小組也通知附近轄區的警察。」

4日早上，20幾名巡邏執法警員加入搜捕嫌犯、保護民眾的行列。8點左右，峽谷村的駐地巡警看到法斯諾手持半自動步槍，一面開槍一面朝管理處大門走去。當時管理處大樓裡面有200人左右，巡警和法斯諾展開槍戰，最後將他擊斃。

管理處發布新聞稿說，法斯諾是佛州 米爾頓市人，受雇於獲准在黃石公園 內營業的贊特惹公園與休閒旅遊公司(Xanterra Parks and Resorts)。

本案由聯邦調查局負責調查，調查結果將轉交懷俄明州 聯邦檢察署處理，公園管理處配合FBI，對受害人和目擊者提供支援。受傷巡警經直升機送到附近醫院治療，斷定無大礙後出院。

調查期間，參與搜捕行動的巡警都將依管理規則休有薪假，他們隨身佩帶的錄影機拍攝到的內容，將於30天內公布。