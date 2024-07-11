我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回到加州？英國前首相蘇納克 動向掀熱議

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

佛州高檔房產3兄弟 被控性侵多女 家族社交圈設陷長達20年

編譯俞仲慈／綜合報導
邁阿密房地產著名的亞歷山大家族三兄弟被控性侵多名女子，聯邦調查局已經介入調查。圖為邁阿密市區高樓林立的天際線。(路透)
邁阿密房地產著名的亞歷山大家族三兄弟被控性侵多名女子，聯邦調查局已經介入調查。圖為邁阿密市區高樓林立的天際線。(路透)

佛羅里達州邁阿密房地產界一個著名家族，傳出有三兄弟性侵多名女子，由於犯行時間久遠加上被害人數眾多，聯邦調查局(FBI)已經介入調查。

華爾街日報10日報導，知情人士透露，最近數周FBI負責兒童與性剝削的調查人員與多名被害人會面、了解案情，被害人口徑一致，點名遭到亞歷山大(Alexander)家族三兄弟奧倫(Oren)、阿隆(Alon)與塔爾(Tal)性侵。

知情人士宣稱FBI幹員和聯邦律師正在調查三兄弟從高中以來長達20年間，曾在國內各地犯下其他性侵案件的有力事證，以查獲更多證人或被害人。

報導指出，今年三月間兩名被害女性找上律師托根(Evan Torgan)提起性侵民事訴訟後，累計已有20多位女性出面提出性侵指控，而且被害人多數是出入亞歷山大家族社交圈的年輕模特兒，不過三兄弟矢口否認犯行。

奧倫與阿隆委任律師柯什納(Isabelle A. Kirshner)對於FBI調查其委託人涉及的性侵案件表示：「我們不知道FBI對委託人行為進行調查，有何依據。」

另外塔爾委任律師保羅(Deanna Paul)與威廉斯(Milton Williams)也發表聲明：「我們已經調查過塔爾之前的行為，希望調查此事的任何人都能清楚我們掌握的情況，塔爾沒有做錯任何事，即使FBI調查也不可能變成刑事指控。」

報導指出，奧倫與塔爾是邁阿密知名房地產建商的兒子，也是房地產經紀人，主打豪宅銷售，包括2019年向對沖基金大亨、Citadel執行長格里芬(Ken Griffin)出售高達2億4000萬元的紐約豪宅，至今仍保持全美房價最高紀錄。

奧倫與塔爾以行事積極、野心勃勃在房地產界崛起，無論完成交易或是拿下大單皆全力以赴，並善用社交平台與媒體宣揚個人名聲，同時生活闊綽猶如富豪名流，例如舉辦奢華派對、搭乘坐私人飛機到世界各地出席會議、觀賞世界盃(World Cup)、超級盃(Super Bowl)等運動比賽。

至於阿隆(Alon)是家族經營保全公司Kent Security高階主管。

根據托根表示，被害人當時沒有向警方報案遭到性侵，部分原因是自願與多金又帥氣的兄弟檔約會、參加派對。

FBI 房地產 華爾街

上一則

二手車安全氣囊堪虞 BMW先召回 高田充氣機功能也失常 恐爆炸

下一則

無人機拍軍事設施 明州中國留學生認罪 最高判刑兩年
➤➤➤ ➤➤➤新冠疫情引發仇亞浪潮，許多亞裔擁槍自保；但反暴力團體疾呼：擁槍反使亞裔陷入危險；2023年春節連爆華人大規模槍殺案，持槍作惡更令人深思…到底擁槍能否帶來安全？「我們與槍的距離」專題探討亞裔擁槍潮>>>

延伸閱讀

在UCLA宿舍性侵男嫌被控兩罪 面臨25年至無期徒刑

在UCLA宿舍性侵男嫌被控兩罪 面臨25年至無期徒刑
荷蘭前情報局長就任總理 誓言實施最嚴格移民政策

荷蘭前情報局長就任總理 誓言實施最嚴格移民政策
亂流事件頻傳 歐洲航空客機遇強烈亂流 緊急迫降巴西釀40傷

亂流事件頻傳 歐洲航空客機遇強烈亂流 緊急迫降巴西釀40傷
巴黎奧運／協和廣場、亞歷山大三世橋等地標性建築「華麗變身」

巴黎奧運／協和廣場、亞歷山大三世橋等地標性建築「華麗變身」

熱門新聞

消費者金融保護局規定銀行收取透支費和滯納金上限後，摩根大通銀行警告說，可能不得不將成本轉嫁給消費者，對支票存款帳戶收取服務費用。(路透)

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

2024-07-08 11:42
搭車前往哥斯大黎加準備偷渡到美國的中國人。(美聯社)

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

2024-07-09 09:39
南加大工程學院碩士班畢業生相擁慶祝完成學業。據勞工統計局2023年統計，擁有碩士學位者的薪資中位數比大學畢業生高16%，比高中文憑者高出近一倍。(美聯社)

這10個碩士學位 畢業後起薪最高

2024-07-06 11:10
霍姆伯格被指控搭乘阿拉斯加航空班機時，在機艙內用手打妻子的頭。示意圖。(美聯社)

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

2024-07-09 22:30
楊安澤(左)今年1月在南卡博覽會晚宴上，看著發表演說的拜登總統。(路透)

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

2024-07-09 13:43
一架達美航空客機因為派送了壞掉了飛機餐食物而緊急迫降JFK。(美聯社)

達美航空客機發放壞掉的飛機餐 乘客不適後迫降JFK

2024-07-05 16:04

超人氣

更多 >
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利