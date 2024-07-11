佛州高檔房產3兄弟 被控性侵多女 家族社交圈設陷長達20年

邁阿密房地產著名的亞歷山大家族三兄弟被控性侵多名女子，聯邦調查局已經介入調查。圖為邁阿密市區高樓林立的天際線。(路透)

佛羅里達州邁阿密房地產 界一個著名家族，傳出有三兄弟性侵多名女子，由於犯行時間久遠加上被害人數眾多，聯邦調查局(FBI )已經介入調查。

華爾街 日報10日報導，知情人士透露，最近數周FBI負責兒童與性剝削的調查人員與多名被害人會面、了解案情，被害人口徑一致，點名遭到亞歷山大(Alexander)家族三兄弟奧倫(Oren)、阿隆(Alon)與塔爾(Tal)性侵。

知情人士宣稱FBI幹員和聯邦律師正在調查三兄弟從高中以來長達20年間，曾在國內各地犯下其他性侵案件的有力事證，以查獲更多證人或被害人。

報導指出，今年三月間兩名被害女性找上律師托根(Evan Torgan)提起性侵民事訴訟後，累計已有20多位女性出面提出性侵指控，而且被害人多數是出入亞歷山大家族社交圈的年輕模特兒，不過三兄弟矢口否認犯行。

奧倫與阿隆委任律師柯什納(Isabelle A. Kirshner)對於FBI調查其委託人涉及的性侵案件表示：「我們不知道FBI對委託人行為進行調查，有何依據。」

另外塔爾委任律師保羅(Deanna Paul)與威廉斯(Milton Williams)也發表聲明：「我們已經調查過塔爾之前的行為，希望調查此事的任何人都能清楚我們掌握的情況，塔爾沒有做錯任何事，即使FBI調查也不可能變成刑事指控。」

報導指出，奧倫與塔爾是邁阿密知名房地產建商的兒子，也是房地產經紀人，主打豪宅銷售，包括2019年向對沖基金大亨、Citadel執行長格里芬(Ken Griffin)出售高達2億4000萬元的紐約豪宅，至今仍保持全美房價最高紀錄。

奧倫與塔爾以行事積極、野心勃勃在房地產界崛起，無論完成交易或是拿下大單皆全力以赴，並善用社交平台與媒體宣揚個人名聲，同時生活闊綽猶如富豪名流，例如舉辦奢華派對、搭乘坐私人飛機到世界各地出席會議、觀賞世界盃(World Cup)、超級盃(Super Bowl)等運動比賽。

至於阿隆(Alon)是家族經營保全公司Kent Security高階主管。

根據托根表示，被害人當時沒有向警方報案遭到性侵，部分原因是自願與多金又帥氣的兄弟檔約會、參加派對。