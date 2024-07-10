比網購更安全？德州、奧州雜貨店出現「子彈販賣機」引熱議
據美聯社10日報導，近日，阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州及德州的雜貨店內出現售賣彈藥的自動售貨機，這一變化引發爭議。
報導稱，販賣機的製造商美國彈藥公司聲稱，售貨機販賣子彈比網路銷售「更安全」，販賣機具有身分識別功能，可以驗證購買者的年齡。但反對者認為，子彈不應與雞蛋牛奶一起被售賣，自動販賣機的落地會推廣子彈銷售，並有間接導致美國發生更多槍擊事件的隱患。
據美國公共衛生局統計，2022年，超過一半死亡事件是與槍支相關的自殺、凶殺或意外身亡。2020年，槍支暴力是美國兒童和未成年人的首要死因。美國年輕人的槍支致死率是法國年輕人的11倍，德國的36倍，日本的121倍。
美國槍支暴力檔案網站7月5日晚間公布的統計數據顯示，僅7月4日國慶日當天，美國共發生128起經核實的槍支暴力事件，導致58人死亡、133人受傷。
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