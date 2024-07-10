陪審團完成遴選 鮑德溫誤殺攝影師今開審

男星亞歷鮑德溫(右)在律師的陪同下，抵達新墨西哥州聖塔菲的法院。（美聯社）

男星亞歷鮑德溫 (Alec Baldwin)在片場誤殺攝影師，被控過失殺人罪，全案9日開審，第一天完成遴選12名陪審團員，10日開始審理。

在洛杉磯 或鮑德溫的故鄉紐約，要當上審判大明星的陪審團員都不容易，何況在新墨西哥州 的聖塔菲。正式陪審員為12人，另外四名備用陪審員，共5男11女。

遴選陪審員時不對外公開，媒體不得進入法庭。法官瑪麗．桑默(Mary Marlowe Sommer)為陪審團員宣誓就座，告訴他們不要對外公開有關此案的事，10日早上到庭。

鮑德溫和太太希拉瑞雅(Hilaria)帶著最小的女兒來到法庭。他們育有七個子女，最大的10歲，最小1歲。

如果陪審團一致判決鮑德溫過失殺人罪名成立，66歲的他最多坐牢18個月。

陪審員的職責是判定2021年10月拍攝新片Rust時，他手中那把手槍發射出子彈，造成攝影師哈欽斯(Halyna Hutchins)死亡、導演蘇札(Joel Souza)受傷，是不是過失殺人。

案發地點是離法院18哩的波南札溪牧場(Bonanza Creek Ranch)。

鮑德溫說，他遵照指示，把槍口對準攝影機後面的哈欽斯，不料意外走火；他根本不知道裡面裝了一發實彈，他只是把擊鐵(hammer)往後拉，連扳機都沒碰到，子彈就發射出去了。

主演過電視影集「超級製作人」、電影「獵殺紅色十月號」等的鮑德溫8日首度出庭。法官桑默當天做出對他有利的判決：身兼共同製作人的鮑德溫，其製作人的角色與本案無關。

桑默說，陪審團員的遴選，不能因為「名人受審」就倉促為之，她說，「我不擔心一定要在一天之內就選定陪審團。10日下午之前完成即可。」

特別檢察官莫瑞西( Kari Morrissey)鑒於事前和鮑德溫的律師團隊起衝突的經驗，不認為10日下午休庭之前，就可選定陪審團。她在法庭上說，「我猜，辯護律師不會讓此事(10日下午決定陪審團)發生。」

辯護律師史畢若(Alex Spiro )回應道，「我從未在一天內就選定陪審團，我無法想像人生第一遭，我得這麼做。」