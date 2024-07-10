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達特茅斯亞裔生陳屍河中 疑遭欺凌

記者張聲肇/綜合報導
達特茅斯學院20歲亞裔學生張源，7日晚上約7點半被發現陳屍康乃狄克河。(取自領英)
達特茅斯學院20歲亞裔學生張源，7日晚上約7點半被發現陳屍康乃狄克河。(取自領英)

達特茅斯學院20歲亞裔學生張源(Won Jang，譯音)7日晚上約7點半被發現陳屍康乃狄克河(Connecticut River)中， 警方懷疑與喝酒和欺凌有關，正深入調查。

漢諾瓦警局(Hanover Police Department)說，6日晚上還有人看到張源在船塢一帶，隨後就失蹤。他的屍體在離河岸65呎處被發現。

新罕布夏州漁獵廳派出幾名潛水員和聲納專家，運用水底相機搜尋，終於找到屍體。他留在船塢的東西，顯示他死前沒遠離這一帶。

漢諾瓦警局說，死因目前不明，也暫時排除他殺可能。該局發布新聞稿，說調查持續進行中，請民眾提供任何線索。

WMUR地方電視台和NBC地方台WPTZ引述漢諾瓦警局長丹尼斯(Charles Dennis)說，證據顯示，張姓學生之死，可能與喝酒、大學社團惡整新人的劣俗有關。

他告訴WMUR電視台說，「今天早上我們收到從這所常春藤學校寄出的匿名電郵，表示可能是強迫新生喝酒等劣俗造成的，所以，我們當然要往這方面深入調查。」張源是兄弟會Beta Alpha Omega的會員，今年1月這個兄弟會和其他三個兄弟會因違反社區標準而被勒令停止活動。

這兩家地方媒體說，張源參加了在河岸舉行的社交活動，禮拜天(7日)和人有約卻沒出現，經報警失蹤，警方才開始找人。

達特茅斯學院院長布朗(Scott Brown )對張生之死表示哀悼，並呼籲他的同窗好友勿將悲傷壓抑胸中：「我們了解，這對全校師生都是很難以接受的消息，學校鼓勵你們尋求支持，不論是否需要有人傾聽，或需要輔導，以度過這段艱困期。」布朗說，學校已和死者的社團弟兄和其他好友聯絡，同時通知他家人這不幸消息。

達特茅斯校報說，德拉瓦州出生的張源原定2026年畢業，主修生物醫學工程，熱心參與校內社團活動，也是滑輪板校隊隊員，還自己成立了樂團。

布朗說，張源「全心全意地擁抱在達特茅斯求學的機會，讀書認真，也熱切追尋個人興趣。」

兄弟會 新罕布夏州 常春藤

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