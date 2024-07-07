威州小鎮大壩崩堤 居民緊急疏散

威斯康辛州東部小鎮馬納瓦的小狼河連日豪雨，部分河段決堤，水壩也部分崩決，鎮上居民緊急疏散。(WGBA/美聯社)

流經威斯康辛州東部小鎮馬納瓦(Manawa)的小狼河(Little Wolf River)由於連日豪雨，河水超出警戒線，部分河段決堤，一個水壩也部分崩決，包括一家養老院 的鎮上100多家居民5日緊急疏散後，洪水 6日漸退，居民陸續返問家園，開始清理工作。

位處小狼河下游的馬納瓦，全鎮約有1200人口。目前無法確認撤離的人數。

氣象部門說，在5日下午1時45分左右，河堤由於到洪水沖擊而崩決，攔河大壩部分也出現損毀，情況嚴重。當地警察局局長塞弗森(Jason Severson )估計，大壩約有50呎崩塌損毀，為了減輕壓力，已經打開水壩閘門洩洪。

塞弗森向媒體說，水壩外表上完好無損，但在北端已有相當多的崩決，儘管洩洪後，最糟糕的情況已經過去，但未來如何則要看情勢的進一步發展，尤其是未來的雨量。

他又說，幸好今波水災沒有造成傷亡，但居民生活嚴重受影響及破壞。

氣象部門的專家卡爾蒂斯(Scott Cultice)說，連日來豪雨沒有停止，馬納瓦及其周邊地區的降雨持續不斷，鎮上大部分道路已給洪水淹沒，鎮上一間高中及一個共濟會中心，已經改成為緊急避難所。

卡爾蒂斯形容就是沒法擺脫雨水侵襲，同時警告整個周末至下周初，都會出現強降雨，甚至雷暴。他又說，由於水量實在太大，大壩已愈來愈不安全。

馬納瓦鎮政府也在臉書 帖文，宣布已經封閉所有進入鎮內的道路。帖文要求民眾不要試圖開車進入鎮內或其周邊地區，免生危險，又指小鎮周圍道路上的車輛已被淹沒。帖文也列出受洪淹沒的街道名字供民眾參考。