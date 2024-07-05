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亞州10歲童 113℉高溫下健行死亡 疾病防治中心：每年熱死1220人

記者張聲肇／綜合報導
一名10歲男童2日在華氏100多度高溫下，與親友一起在亞利桑納州南山公園保留區徒步健行後，死於「高溫相關醫療緊急事故」。(亞利桑納州觀光局官網)
一名10歲男童2日在華氏100多度高溫下，與親友一起在亞利桑納州南山公園保留區徒步健行後，死於「高溫相關醫療緊急事故」。(亞利桑納州觀光局官網)

亞利桑納州一名10歲男童在華氏逾百度高溫下，與親友一起在南山公園保留區(South Mountain Park and Preserve)內徒步健行時，死於「高溫相關醫療緊急事故」。

鳳凰城消防局指出，2日下午2時許，鳳凰城、天培(Tempe)和錢德勒(Chandler)等地消防隊都接獲通知，趕快派員前往公園徒步區，鳳凰城警局也派出員警到摩門登山步道口(Mormon Trailhead)。

消防隊員、急救隊員和警察趕到離登山口約1哩處，將男童以直升機空運下山，由等在山下的救護車送往醫院，當時男童已處於「極端危急」的瀕死狀況。

鳳凰城消防局官員告訴ABC新聞地方台KNXV記者，男童一家可能不是本地人，但暫時還不清楚籍貫。鳳凰城警局還在調查事情的經過。

國家氣象局鳳凰城站在X社媒平台發布消息指出，當天鳳凰城最高溫達113℉，比歷年此時平均氣溫高6度。

環保局說，暑熱是美國氣候相關死亡的最大原因，儘管多數死亡都是可以預防的，疾病防治中心說，每年約有1220人死於暑熱相關疾病。

人體對付極端高溫的方法是排汗降溫，因此，水分不足就容易脫水，脫水後體溫繼續上升，曬傷、熱疹、痙攣等輕微症狀開始出現。此時，情況未見改善的話，可能惡化為頭疼、暈眩、抽筋、嘔吐、噁心，最後變成中暑。

人人都可能中暑，不過，老年人、嬰兒和兒童、室外工作的人和社經地位較低的群族，中暑的風險更大。

疾防中心說，降低熱病風險的辦法包括多補充水分、盡量待在有冷氣的空間，如果非外出不可，盡量衣著輕便、寬鬆。

高溫 百度 亞利桑納州

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