喬州兩歲童關車內熱死不治 警方調查「小孩並非被遺忘車內」

喬治亞州考卜郡警察局正在調查一名兩歲幼童被因在車內時間過長而熱死的事件。(美聯社)

喬治亞州 一名兩歲幼童因在車內時間過長而熱死，警方調查發現死者並非「被遺忘在車內」。

考卜郡(Cobb County)警察局說，2日下午5時半左右有人報警，說馬瑞葉塔市一輛車內有名幼童不省人事。警察趕至現場，發現幼童已無反應，趕忙送到附近醫院，院方宣告不治。馬瑞葉塔距離亞特蘭大 約一小時車程。

警局說，事情經過及死因仍在調查，目前未對任何人提出刑事犯罪指控。「沒有證據顯示，這個小孩是被遺忘在車內。」

警官史密斯(Eric Smith)3日表示，警方還無法斷定小孩在車內的時間有多長，也還不清楚為什麼一個人在車內，也不知道汽車是否為孩子雙親所有。

雖然還不確定死因，警察局長范扈澤(Stuart VanHoozer)認為這是「車內熱死」事件。他說，當天事故地點四周氣溫華氏90多度，車內溫度還不知道。

他3日舉行記者會說，警局需多一點時間，來釐清事件的來龍去脈。他向死者家庭表示哀悼，請鄉親鄰里支持這家人，警方會繼續調查。「該做的，我們會做，可是目前我們不知道該不該提出刑事指控，是不是該表達義憤，我們知道，支持這家人是應該的。」

警方請知情民眾提供線索，打電話通報該局刑事犯罪小組，電話號碼770-499-3945。

非營利組織「兒童與汽車」說，今年迄今，全國已發生六起類似事件，馬瑞葉塔市這件，是喬州 第一起。不過，1993年以來，喬治亞州至少有46名兒童熱死車內，排名全國第五。

提高民眾安全意識為宗旨的「兒童與汽車」組織呼籲家長，夏季暑熱天要特別留心子女的安全，尤其在大熱天開車出遊的時候。

NoHeatStroke.org網站指出，過去26年當中，被遺忘或困在車內中暑死亡的兒童多達970名，2024年第一個案例5月發生於南卡州。

該網站說，車內溫度10分鐘就可上升20度；車外60多度時，車內可達110度。