喬州兩歲童關車內熱死不治 警方調查「小孩並非被遺忘車內」
喬治亞州一名兩歲幼童因在車內時間過長而熱死，警方調查發現死者並非「被遺忘在車內」。
考卜郡(Cobb County)警察局說，2日下午5時半左右有人報警，說馬瑞葉塔市一輛車內有名幼童不省人事。警察趕至現場，發現幼童已無反應，趕忙送到附近醫院，院方宣告不治。馬瑞葉塔距離亞特蘭大約一小時車程。
警局說，事情經過及死因仍在調查，目前未對任何人提出刑事犯罪指控。「沒有證據顯示，這個小孩是被遺忘在車內。」
警官史密斯(Eric Smith)3日表示，警方還無法斷定小孩在車內的時間有多長，也還不清楚為什麼一個人在車內，也不知道汽車是否為孩子雙親所有。
雖然還不確定死因，警察局長范扈澤(Stuart VanHoozer)認為這是「車內熱死」事件。他說，當天事故地點四周氣溫華氏90多度，車內溫度還不知道。
他3日舉行記者會說，警局需多一點時間，來釐清事件的來龍去脈。他向死者家庭表示哀悼，請鄉親鄰里支持這家人，警方會繼續調查。「該做的，我們會做，可是目前我們不知道該不該提出刑事指控，是不是該表達義憤，我們知道，支持這家人是應該的。」
警方請知情民眾提供線索，打電話通報該局刑事犯罪小組，電話號碼770-499-3945。
非營利組織「兒童與汽車」說，今年迄今，全國已發生六起類似事件，馬瑞葉塔市這件，是喬州第一起。不過，1993年以來，喬治亞州至少有46名兒童熱死車內，排名全國第五。
提高民眾安全意識為宗旨的「兒童與汽車」組織呼籲家長，夏季暑熱天要特別留心子女的安全，尤其在大熱天開車出遊的時候。
NoHeatStroke.org網站指出，過去26年當中，被遺忘或困在車內中暑死亡的兒童多達970名，2024年第一個案例5月發生於南卡州。
該網站說，車內溫度10分鐘就可上升20度；車外60多度時，車內可達110度。
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